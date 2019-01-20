Roskosmos, Süper Ağır Taşıyıcı Roket İçin Hazır

Rusya, uzay çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos), aya gönderilecek yeni bir süper ağır roket için hazırlıklara başladıklarını açıkladı.

Rusya, uzay çalışmalarına oldukça büyük bir önem veriyor. Geçtiğimiz günlerde, yörüngede yer alan radyo teleskobu ile irtibatı kaybetmesi, ülkenin uzay programını eleştiri oklarına maruz bırakmış olsa da Roskosmos yeni roket çalışmalarına çoktan başladı bile.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Twitter'dan yaptığı açıklama ile yeni süper ağır taşıyıcı roketin, geliştirilmesi için hazır olduklarını duyurdu. Yenisey ismi verilen bu yeni roket, Rus uzay ve havacılık şirketi RKK Energiya, Progress Roket Uzay Merkezi gibi birçok farklı kuruluşun da desteği ile üretilecek.

Roket ile ilgili verilen bilgiler arasında, üretim programına yaklaşık 15 milyar dolar harcanacağı da yer alıyor. Süper ağır roketin ilk aşamalarında, katı yakıt kullanılacağı da yine gelen bilgiler arasında yer alıyor. Yenisey roketi, Rusya'nın uzay programı kapsamında ürettiği üçüncü ağır roketi olacak.