Rusya'nın geçtiğimiz günlerde Ay'a inmek için uzaya gönderdiği Luna-25, Ay yüzeyine çarparak kullanılamaz oldu. Rusya, bu uzay aracı ile Ay'da su aramayı amaçlıyordu.

Ülkelerin Ay'a ulaşma çabalarının bir tanesi daha sonuçsuz kaldı. Rusya'nın 2015 yılında duyurduğu Luna-25 misyonu başarısız oldu. Ruslar, bu uzay misyonu ile Ay'ın güney kutbuna inmeyi ve burada araştırmalar yapmayı planlıyordu ancak planlar, yaşanan kazadan sonra suya düşmüş oldu.

Luna-25 isimli uzay aracını 11 Ağustos'ta fırlatan Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Ay yüzeyine başarılı bir indirme yapmayı amaçlıyordu. Robotik uzay aracı, Ay'ın yüzeyine indikten sonra buzla kaplı olduğu düşünülen yerde delil arayacaktı. Aslında misyon önemliydi çünkü Ay'da su bulunursa, uzay savaşlarında yeni bir dönem başlayacak. Öyle ki ülkeler, Ay'a kurmayı planladıkları üslerde Dünya'dan su taşımak zorunda kalmayacaklar ki bunun ne kadar önemli olduğunu tahmin edebilirsiniz.

Ay yüzeyine çarpan Luna-25, kullanılamaz hale geldi

Luna-25 misyonunun başarısız olduğuna ilişkin ilk bilgiler, Rus medya kaynakları aracılığıyla servis edildi ancak Roscosmos, açıklamayı saatler sonra yaptı. Yetkililer, "Luna-25 öngörülemeyen bir yörüngeye girdi ve Ay'ın yüzeyiyle çarpışması sonucu kullanılamaz hale geldi." şeklinde bir açıklama yaptılar. İlginç bir şekilde, Roscosmos'un internet sitesine erişim de an itibarıyla kapalı. Buradaki bağlantıya ulaşmak isterseniz, 403 hatası alırsınız.

Rusya bu kez Ay'a ulaşamamış olsa da 1966 yılında önemli bir gelişme yaşanmıştı. Sovyetler Birliği, o yıllarda Ay'a gönderdiği bir uzay aracı ile Ay'dan toprak numuneleri topladı ve bu numuneleri Dünya'ya getirmeyi başardı. Ülke, o günden sonra da Ay'a başarılı bir şekilde gidemedi. Rus yetkililer, en azından şu an için başarısız oldukları uzay misyonunu ne zaman tekrarlayacaklarına ilişkin bir açıklama yapmadılar.