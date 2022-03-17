Geçtiğimiz günlerde Instagram'ın yasaklandığı Rusya'da bir grup geliştirici, Rossgram isimli çakma Instagram geliştirdi. Instagram'ın renklerini de barındıran uygulama, 28 Mart'ta yayınlanacak.

Ukrayna’yı işgaliyle birlikte Rusya, tüm Batı dünyasından ağır yaptırımlarla karşılaştı. Rus halkını da adeta dünyadan soyutlayan bu yaptırımlar sürerken ise Rusya, ‘İşgalcilere ölüm’ gibi paylaşımlara izin vereceği ortaya çıkan (açıklamayla geri adım atıldı) Meta’ya yönelik karşı harekete geçmişti. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Instagram, Rusya’da yasaklanmıştı.

Rusya’da Instagram’ın yasaklanmasıyla büyük bir alternatif platform boşluğu oluşmuşken, o alternatif uygulama geldi. Bu uygulamanın Rus geliştiriciler tarafından geliştirilen ‘Rossgram’ olacağı açıklandı. Uygulamanın renk düzeninin de Instagram’a fazlasıyla benzeyeceği görüldü.

Uygulamanın nasıl gözükeceği bilinmiyor, ama logosu ipucu veriyor:

Rossgram logosu

Uygulamanın halka ilişkiler sorumlusu Alexander Zobov, Rusya’nın en popüler sosyal medya platformu VKontakte üzerinden yaptığı açıklamada “Ortağım Kirill Filimonov ve geliştiriciler grubumuz bu olaylara zaten hazırdılar ve yurttaşlarımız tarafından sevilen popüler bir sosyal ağın Rus bir analogunu oluşturma fırsatını kaçırmamaya karar verdik.” ifadelerini kullandı.

28 Mart’ta yayımlanacağı açıklanan uygulama, Instagram’ın temeli olan fotoğraf paylaşımlarının yanı sıra bağış ve ücretli içerikler gibi özelliklere de yer verecek. Uygulama, ilk etapta blog yazarları, sponsorlar ve yatırımcılara açılacak. Standart kullanıcılar, Nisan 2022’den itibaren uygulamayı kullanmaya başlayabilecek.