Meta'nın 11 Mart sabahı "Rus işgalcilere ölüm" gibi nefret söylemlerini serbest yaptığı haberleri üzerine Rusya'dan cevap geldi. Rusya, Meta bünyesindeki Instagram'ı yasaklamak için harekete geçtiğini açıkladı.

11 Mart sabahında Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, tüm dünyada yeni bir tartışma başlatan karara imza atmıştı. Şirket, Instagram ve Facebook platformlarında Rus askerlerine ve liderine yönelik nefret söylemlerine izin vereceğini resmen duyurmuştu. Bu izin, ‘Rus işgalcilere ölüm!’ gibi söylemlere hiçbir şekilde müdahale edilmeyeceği anlamına geliyordu.

Rusya, bu konuda saatlerdir süren sessizliğini en sonunda bozdu. Rus savcılar, medyanın savaşla ilgili nefret söylemi politikalarını gevşettiği yönündeki haberlerin ardından Instagram’a erişimin engellenmesini talep etti. Rusya Başsavcılığı, Meta için alınması gereken önlemi bildirdi.

Meta, 'aşırılıkçı bir örgüt' olarak tanınabilir

Yapılan açıklamada, Meta’yı “aşırılıkçı bir örgüt olarak tanımak ve Rusya topraklarında faaliyetlerini yasaklamak” için harekete geçildiği ve platformun “şiddet eşliğinde kitlesel ayaklanmaları” kışkırtmak için kullanıldığını belirtildi. Gelen diğer haberlere göre bazı Rus bölge yöneticileri de Instagram hesaplarını kaldırdı.

Rusya Başsavcılığı’nın yanı sıra Duma’nın Bilgi Politikası Komitesi başkanı Alexander Khinshtein’in de Meta’nın kararının doğru çıkması durumunda Instagram’ın yasaklanması çağrısında bulunduğu bildirildi. Rusya’nın RTÜK’ü Roskomnadzor da Meta’dan haberleri mümkün olan en kısa sürede onaylamasını ya da reddetmesini isteyen bir bildiri yayımladı.