Koronavirüsün Türkiye'de E-Ticarete Etkisini Gösteren Harita

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını birçok sektörde işlerin duraksamasına yol açtı. Bununla birlikte bazı ürünlerin satışı rekor seviyelere ulaştı. E-ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft, Türkiye’de internet üzerinden satılan ürünlerin yer aldığı bir site hazırladı.

Koronavirüs salgını, çevrimiçi alışveriş alışkanlıklarında ciddi değişimleri de beraberinde getirdi. 8 binden fazla e-ticaret sitesinin siparişlerini inceleyen IdeaSoft, elde ettiği verilerle ocak ve mart aylarındaki talepleri mercek altına aldı. Salgına karşı önlem için harekete geçen vatandaşların dezenfektan ürünlerine yoğun ilgi gösterdiği ve bu ürünlerin satışının %5.413 arttığı gözlendi.

Vatandaşların hijyen ürünlerine yoğun talebi, fiyatların da artmasına yol açtı. Maske fiyatları ortalama %502, ateş ölçer fiyatlarıysa %139 arttı. Rekor satış listesinde zirvede yer alan dezenfektan ürünlerini %3.224 artışla maske, %1.148’le kolonya, %512’yle ateş ölçer ve %286’yla eldiven çeşitleri izledi.

Maske fiyatlarında %502'lik artış:

Virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler; vitamin ve takviyelere yönelirken söz konusu ürünlerin satış adedindeki değişim %177 olarak kaydedildi. Yoğun taleple birlikte ürünlerin fiyatlarında da artış yaşandı. Ocak ayına kıyasla mart ayında birim fiyattaki rekor değişim %502 ile maskede yaşandı.

Maskeyi %139’luk bir fiyat artışıyla ateş ölçer takip ederken eldivende %64, ıslak mendildeyse %55’lik bir artış kayda geçti. IdeaSoft CEO’su Seyhun Özkara, evde kalmanın ve fiziksel teması en aza indirmenin büyük önem taşıdığı bu dönemde e-ticaretin bir çıkış yolu olarak görüldüğünü belirterek KOBİ ve girişimcilere destek olmak için devreye aldıkları site hakkında konuştu.

Koronavirüs, Türkiye'de e-ticaret alışkanlıklarını değiştirdi:

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini dile getiren Özkara, şu anda internet üzerinden hangi ürünlerin satıldığını, ürünlerin en çok talep gördüğü şehirleri, hangi ürünün hangi fiyata satıldığını site üzerinden sunduklarını aktardı. Siteye buradan ulaşmak mümkün.