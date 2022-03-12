Rusya yaptırımlardan bir çıkış yolu aramaya devam ediyor. Birçok teknoloji ve oyun şirketinin ülkedeki faaliyetlerini durdurmasının ardından hükümet şimdi de korsan yazılımı yasallaştıracağıyla gündemde.

Rusya, belli ki savaşı bitirmektense uygulanan yaptırımlarla yaşamaya alışmaya çalışıyor. Sizlere daha önce Rus milyarderlerin kripto para ve diğer tüm varlıklarını Birleşik Arap Emirlikleri’nde saklamaya çalıştığını ve ülkede gayrimenkul yatırımı yaptığından bahsetmiştik. Rus halkı halihazırda devam eden ve gelecek yaptırımlardan kendini korumaya çalışıyor ancak bu çabalar gösteriyor ki Rusya savaşı bitirmeye pek de niyetli değil.

Sosyal medyada pek çok platformun ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uyguladığı kısıtlamalar sonrası, Rus halk çeşitli yollarla sosyal medya platformlarına ulaşım sağlamaya çalışıyor. Erişim kısıtlamalarının ardından Twitter da dark web üzerinden bir site geliştirerek Rus halkının platforma erişimine olanak sağladı. Rus halkı şu anda birçok kısıtlamayla karşı karşıya ve bunlar her geçen gün artacak gibi duruyor. Bu da hükümetin yeni kararlar almasına sebep oluyor. Bugün ise Rus Hükümeti’nin oldukça ilginç ve tepki çekici bir karar alabileceği ortaya atıldı.

Rus Hükümeti, korsan yazılımları yasallaştırabilir

Rusya’dan pek çok oyun ve film şirketinin çekilmesinin ardından, hükümetin halkın bu yaptırımlardan daha fazla etkilenmemesi için yeni bir karar alacağı ortaya çıktı. Bu yasaya göre, Rus halkı cezai bir işlem uygulanmadan internetten yasal olarak korsan oyun ve film indirebilecek. Geçtiğimiz hafta Microsoft, Activion Blizzard ve Epic Games’in de ülkedeki hizmetlerini askıya aldıklarını açıklayarak Sony / PlayStation, Twitch, Netflix, EA Games ve Witcher gibi büyük teknoloji ve yazılım şirketlerine katılmışlardı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, “Dış Yaptırımların Baskısı Sonucunda Rus Ekonomisinin Gelişmesini Sağlamak İçin Öncelikli Eylem Planı” adlı bir yasa çıkarttı. Ekonominin korunması adına çıkartılan bu yeni yasa, birçok alanla birlikte korsan yazılımları da kapsayabilir. Bu da yaptırımları destekleyen ülkelerin telif hakları sahibine ait olsa da, Rusya Federasyonu’nun lisanssız olarak bu yazılımların kullanılmasında hiçbir sorumluluğu olmayacağı anlamına geliyor.

Eğer böyle bir yasa gerçekten hayata geçirilir ise bu da Rus halkının EA gibi ABD şirketleri tarafından yayınlanan oyunları yasal olarak hiçbir cezaya çarptırılmadan korsan olarak kullanabileceği anlamına geliyor. Ancak çıkan bazı haberler, bu yasanın film ve oyun sektöründen çok Microsoft ve Apple yazılımlarını kullanan Rus işletmelere yardım etmek amaçlı olduğunu söylüyor. Bu tür yazılımlar ise bulut sistemine bağlı aboneliklere dayalı olduğundan, Rusya’nın yazılım korsanlığı düzenlemelerinin şirketler için ne kadar yararlı olacağı ise şüpheli.