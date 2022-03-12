Belaruslu Bir Üst Düzey Wikipedia Editörü Tutuklandı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali süreci boyunca Rusya lehine saf tutan Belarus’ta bir gazeteci, Wikipedia üzerinde yayınladığı sözde ‘sahte Rusya karşıtı bilgiler’ gerekçesiyle tutuklandı.

Rusya-Ukrayna krizinde Rusya’dan yana saf tutan ülkelerden biri olan Belarus, gelen haberlere göre Rusya’nın Ukrayna’ya işgali kapsamında Rusya aleyhine paylaşılan bilgilerden hiç hem de hiç haz etmiyor.

Belarus'ta yayınlanan yerli bir haber kaynağına göre Belarus Organize Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Ana Müdürlüğü (GUBOPiK), üst düzey Wikipedia editörü olan Mark Bernstein'ı gözaltına aldı. Geçekleştirilen tutuklama, Bernstein'ın kişisel bilgilerinin GOBUPiK'in halka açık Telegram kanalında paylaşılmasının ardından geldi. Bernstein, Rus Wikipedia'sının en iyi 50 editöründen biri olarak görülüyor.

Tutuklanma gerekçesi ‘sahte Rusya karşıtı bilgiler yayınlamak’

(Wikipedia editörü Mark Bernstein)

Bernstein'ın tutuklanmasına ilişkin bir video yayınlandı. Yapılan habere göre Mark Bernstein, sahte Rusya karşıtı bilgi yayınlamak suçundan dolayı tutuklandı. Haber kaynağı ayrıca Berstein'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili Wikipedia makalelerini düzenlemekle suçlandığını da bildirdi.

Bugüne kadar 200.000’den fazla Wikipedia sayfası düzenleyen Mark Bernstein’in Wikipedia hesabının süresiz olarak engellendiği söyleniyor.

Belarus, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali boyunca lojistik destek sunarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru hareket eden birimler için bir hazırlık alanı olarak hizmet etti. Bugün erken saatlerde Ukrayna, Rusya'nın ülkenin katılımını kışkırtmak için bir "sahte bayrak" saldırısı düzenlediğini iddia ederek, Beyaz Rusya'nın işgale kendi ordusuyla katılmayı planladığını söyledi.

Geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "sahte haber" yayan insanları 15 yıla kadar hapisle cezalandıran bir yasayı imzaladı. Ülkenin teknoloji ve iletişim ajansı Roskomnadzor, Ukrayna'nın şu anki işgaliyle ilgili olarak Wikipedia’nın Rusça sayfalarını engellemekle de tehdit etti. O sırada Wikimedia Vakfı, Rus Wikipedia editörlerini destekleyen bir bildiri yayınladı.

Yorum için ulaşılan bir Wikimedia Vakfı sözcüsü, grubun durumu yakından izlediğini söyledi. Sözcü, "Vakfın Güven ve Güvenlik ve İnsan Hakları ekipleri, Ukrayna'da devam eden krizi izliyor ve güvenliklerini sağlamak ve ihtiyaçlarına cevap vermek için bölgedeki topluluklarımızla yakın temas halinde" dedi.