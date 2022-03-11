Rusya geçtiğimiz günlerde dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Twitter'a erişim engeli getirdiğini duyurmuştu. Şimdi de Twitter'dan buna karşı bir hamle geldi ve Tor ağı üzerinden erişilebilen 'onion' uzantılı bir site geliştirildi.

Son iki haftadır tüm dünyanın tek konuştuğu konunun, 24 Şubat günü Rusya’nın askeri harekât düzenlemesiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Tarihe geçecek günlere tanıklık etmemizi sağlayan bu işgal, küresel çapta yaptırımların Rusya’ya uygulanmasına neden olmuştu. Bizim de sizlere aktardığımız üzere birçok dev şirket, savaş sebebiyle ülkedeki hizmetlerini askıya almıştı.

Bunların ardından Rusya’dan da batılı şirketlere yönelik hamleler gelmeye başlamıştı. Bu haberlerde ülkede Twitter ve Facebook gibi sosyal platformlara, BBC gibi batılı medya kuruluşlarının internet sitelerine erişim engeli getirdiği ifade edilmişti. Bunun ardından ise BBC, Rusya’nın hamlesine karşı bir adım atarak dark web aracılığıyla ve anonim tarayıcı Tor yardımıyla sitesine Rusya’dan erişim sağlanabileceğini duyurmuştu. Şimdi de Twitter’dan da böyle bir hamle geldiği açıklandı.

Tor ağıyla ulaşılabilen ‘onion’ uzantılı internet sitesi oluşturuldu

Gelen haberlere göre dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Twitter, Tor ağı üzerinden ulaşılabilen ‘onion’ uzantılı bir internet sitesini kullanıma açma kararı aldı. Tıpkı BBC’nin attığı adım gibi anonim olmanızı sağlayan Tor tarayıcısından bu siteye ulaşılabileceği de gelen haberler arasında yer aldı.

Sitenin oluşturulmasında rol oynayan ünlü yazılım geliştiricisi Alec Muffett da yaptığı açıklamalarda siteye nasıl ulaşılabileceğini gösteren bir paylaşım yaptı. Muffet buna ek olarak açıklamalarında, “Bu muhtemelen şimdiye kadar en önemli ve en çok beklenen açıklamam. Twitter’ın yeni Tor onion servisini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Twitter mühendislerine bu konuda yardımcı olduğum için harika hissediyorum. Tor onion servisi, dünya çapından kullanıcılara daha fazla gizlilik, güven sağlayacak ve sansür gibi konular için büyük bir adım olacak” ifadelerini kullandı.

Açıklamalara göre Twitter’ın sitesine zaten Tor ağı ile erişilebiliyordu. Ancak bu yeni site, sosyal medya platformunun engellendiği, Rusya gibi, ülkelerde de herhangi bir sorun olmadan kullanılabilecek.

Yaygın kullanılan tarayıcılar ile erişilemeyen, tor ağı üzerinden erişilebilen onion uzantılı siteler, sunucu ile bilgisayar arasındaki bağlantı trafiğinin şifrelenmesini, kullanıcı takibinin engellenmesini sağlıyor ve genellikle dark web üzerinde kullanılıyor. Hakkında buradan daha fazla bilgi alabileceğiniz tor ağı ise internette anonim olmanızı sağlayarak kullanıcıların gizli bir şekilde bu tarz sitelere ulaşmasına olanak tanıyor.