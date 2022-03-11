Rusya'nın ambargoları delmek için yeni bir yöntem bulduğu söylentisi gündeme bomba gibi düştü. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir kripto para firması aldıkları taleplerin ve meblağların çok fazla arttığını açıkladı.

Rusya kripto para piyasasındaki ambargoları delmek için yeni yöntemler bulmuş gibi görünüyor. Edindiğimiz bazı yeni bilgilere göre, kripto para piyasasındaki Rus milyarderler, bu ambargoyu delmek için Birleşik Arap Emirlikleri’ne taleplerde bulunuyor.

Rus milyarderlerin gayrimenkul yatırımı yapmak, sanal paralarını sabit para birimine dönüştürmek ve başka yerlerde saklamak için Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki firmaları kullanmak istedikleri ortaya çıktı. Birçok firmadan ve çalışanlarından konuya ilişkin açıklama geldi.

BAE'deki kripto firmaları çok sayıda kripto para bozdurma talebi aldıklarını açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kripto firması, son 10 gün içerisinde İsviçreli olduklarını söyleyen müşterilerin milyarlarca dolarlık bitcoin tasfiye etmek istediklerini açıkladı. Müşterilerin, İsviçre’deki varlıkların dondurulacağından korktukları için yaptıkları bu taleplerin her biri ise en az 2 milyar dolar değerinde. Firma, normalde ayda bir defa bu kadar büyük meblağlarda taleplerle karşılaştıklarını ancak geçtiğimiz 2 hafta içerisinde beş ya da altı tane benzer talep geldiğini açıkladı. Yine benzer bir şekilde Avustralya’daki bir şirkete gönderileceği söylenerek firmadan 125.000 bitcoin (6 milyar dolar değerinde) satma talebinde bulunuldu.

BAE’deki kripto para firması, Rusların Dubai’de çok sayıda mülk satın aldıklarını, kripto para varlıkları da dahil her şeylerini ülkelerine getirdiklerini açıkladı. Bununla birlikte Rus milyarderler, kripto para piyasasındaki yaptırımların ardından çıkış yolunu BAE’de bulmuş gibi görünüyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta taraf tutmayı reddetmesi de Rusların paralarını orada saklamak isteyebileceklerini olabileceklerini doğrular nitelikte.

Batılı bazı diplomatlar, mal varlıklarını BAE’de tutan Rus sayısının giderek artmasından endişe duyduklarını söylerken, bu durumun BAE’nin itibarı üzerindeki etkisini fark etmesinin ardından harekete geçmesini umuyorlar. Olayların ardından Birleşik Arap Emirlikleri, mali suç ve kara para aklama gözlemcisi Mali Eylem Görev Timi ( FATF) tarafından ‘gri listeye’ alındı. ABD Hazine Bakanlığı ise durumla ilgili olarak sektördeki tüm şirketlerin daha dikkatli olması çağrısında bulundu.