Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ülkelerinin mali yaptırımlarıyla karşılaşan Rusya, uluslararası ödeme sorununu kripto para ile aşmayı amaçlıyor.

Rusya'nın Çin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan gibi ülkelerle oldukça büyük hacimli bir ticaret gerçekleştiriyor olmasına rağmen uluslararası ödemelerde ciddi sorunlar yaşıyordu. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya uygulanan kısıtlamalar ülkenin uluslararası para akışını kısıtlamıştı.

Reuters'ın haberine göre Rusya, bu sıkıntıyı aşmanın yolu olarak kripto varlıkları görüyor. 23 Temmuz'da konuyla ilgili bir düzenlemenin ülke meclisine sunulması bekleniyor.

Oylama öncesinde Rusya Finansal İzleme Servisi, ülkenin kriptopara ödemeleri için altyapı çalışmalarına hız vermesi gerektiğini ifade etti. Servis ayrıca bu adımlar atılırken olası risklerin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın kripto para planları ilerliyor

Servisin başındaki isim olan Yuri Chekhanchin "Özellikle yaptırımlarla karşılaşan işletmeler, uluslararası pazarlara girmeleri gerektiğinde her zaman standart yöntemleri kullanamadıkları için bu bir ihtiyaç" ifadelerini kullandı. Chekhanchin, bazı ülkelerdeki gevşek kripto düzenlemelerini risk nedeni olarak gösterdi.

Rusya'da kripto para ödemeleri yasal değil ve düzenlemenin sadece uluslararası ödemeleri kapsayacak şekilde hazırlanması bekleniyor. Rusya Merkez Bankası'ndan daha önce gelen açıklamalarda ülke ekonomisinin karşılaştığı en önemli sorunlardan birinin ödeme olduğu belirtilmişti.

Rusya, dünyanın en çok kripto madencilik yapan ülkeleri arasında yer alıyor. Kripto paraların Rus ordusuna bağış yapmak ve ülke dışına para göndermek için kullanıldığı tahmin ediliyor. Öte yandan kripto paralar da Batı yaptırımlarından etkileniyor.