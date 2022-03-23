Rusya, Nükleer Silahlara Başvurma Şartını Açıkladı

Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya’nın nükleer silahlara hangi koşullarda başvuracağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Kiev yakınlarındaki bir alışveriş merkezine saldıran Rus ordusunun alışveriş merkezinde insanlar olduğu bilgisini bir Tiktoker’ın çektiği video sayesinde öğrendiği iddia edilmişti. Yaşanan saldırının ardından ise Ukrayna Güvenlik Servisi, Ukrayna vatandaşlarına sosyal medyada yerlerini belli edecek paylaşımlar yapmamaları gerektiğini söylemişti.

Bir süredir Ukrayna’yı işgal ediyor ve Ukrayna’daki sivillerin ölümüne neden oluyordu. Pek çok insan Rusya’nın nükleer bir saldırı planladığını iddia etse de bu konuda Rusya tarafından kesin bir açıklama yapılmamıştı. Ta ki bu akşama kadar.

Rusya’dan nükleer saldırı açıklaması

Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile bütün dünyanın dikkatini çekti. Peskov, ülkelerine yönelik varoluşsal bir tehdit görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini açıkladı.

Peskov’un bu açıklaması ise akıllara tek bir soruyu getiriyor, Rusya nükleer silahlar kullanırsa ne olur?

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