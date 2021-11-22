Bilim İnsanları: Rüyalarımıza Reklamlar Yerleştirilecek

MIT, Harvard ve Montreal üniversitelerinden üç araştırmacı, yayınladıkları yazıda pazarlama şirketlerinin rüyalarımıza reklamlar yerleştireceğini açıkladı. Son 3 yılda bu alana yatırım yapan şirketlerin oranının %77 olduğu bildirildi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte şirketlerin bizim hakkımızda bilgi edinmeleri de artık daha kolay bir seviyeye geldi. Toplanan bu bilgiler sayesindeyse zincir bir reaksiyon oluşuyor ve bilgiyi toplayan bu bilgileri bir reklam platformun satıyor, o reklam platformuysa bu bilgilerden faydalanarak başka bir şirkete sattığı reklamları kullanıcılara özel gösteriyor. Ne kadar özel ya da genel gösterirse, o şirketten o kadar da para alıyor. En sonunda da reklamı veren şirket, bizim onu ziyaret etmemizle, ondan alışveriş yapmamızla veya faydalanmamızla para kazanıyor.

Fakat Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile Harvard ve Montreal üniversitelerinden üç araştırmacının yaptığı bir çalışma, reklam endüstrisinin çok daha ileri seviyelere taşınmakta olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, pazarlama şirketlerinin insanların rüyalarına reklamlar yerleştirebileceğini açıkladı.

Son üç yılda pazarlamacıların %77’si bu teknolojiye yöneldi:

Uyku ve insan bilişi üzerinde uzmanlaşmış araştırmacıların Aeon isimli dergide paylaştıkları makaleye göre pazarlamacıların %77’si, son 3 yıl içinde ‘rüya reklamcılığı’ teknolojisine geçmeyi planlamaya başladı. Böylelikle şirketlerin uyku ve rüya korsanlığı yoluyla satın alma davranışını değiştirmenin ve yönlendirmenin yeni yolunu açıkça test ettikleri ifade edildi.

Elbette pazarlama şirketleri, beynimize doğrudan Inception filmlerindeki gibi erişmeyecekler. Bunun yerine şirketler, rüya içeriğini etkilemek için uykudan önce veya uyku sırasında beyni uyaran uyarıcılar sunarak rüyalarımızda spesifik bir ürünü, hizmeti görmemizi sağlayacak. Bu uyarıcılar, gece yatmadan önce telefona baktığınız sırada çıkan bir video da olabilir ses de. Ya da çok daha gelişmiş ve üzerinde çalışılmış uyarıcılarla bu, doğrudan bize hissettirilmeden yaptırılabilir.

Bunun bir örneği de yaşanmıştı:

Makalede araştırmacılar, rüya korsanlığı girişimine dair yaşanan bir örneği de verdiler. ABD merkezli içecek firması Molson Coors, rüya kuluçkası olarak bilinen ‘rüya inkübasyonu’ teknolojisini alkollü ürün satışı için kullanmaya çalıştı. 7 Şubat 2021 tarihinde, Super Bowl öncesinde şirket, tüketicilerin rüyalarına girmeyi denediği ‘hedefli rüya inkübasyonu’ adlı bir çalışma tasarladı ve deneye katılacak kişilere bedava bira vaat etti.