Ryan Reynolds Açıkladı: Deadpool, Avengers'a Katılacak mı?

Ryan Reynolds, Deadpool'un Avengers'a katılıp katılmayacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Reynolds'a göre Deadpool, dışlanan adam olarak kalmaya devam etmeli. Avengers'a katılması, karakter için yolun sonu olur.

Deadpool, özellikle Avengers: Endgame sonrası popülerliğini ışık hızıyla kaybeden Marvel'ın günümüzdeki en popüler karakterlerinden bir tanesi. Son olarak Deadpool&Wolverine filminde karşımıza çıkan küfürbaz anti-kahramanın geleceğinin ne olacağı merak ediliyor. Şimdi Ryan Reynolds, Deadpool'un Avengers ya da X-Men filmlerinde yer alıp almayacağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

The Hollywood Reporter'a konuşan Ryan Reynolds şu an için Deadpool'un geleceği ile ilgili aktarabileceği yeni bir gelişme olmadığını söylerken karakteri Marvel patronu Kevin Feige ve yöneticisi Lou D’Esposito'ye emanet ettiğini belirtiyor. Reynolds, Deadpool'un Avengers'a katılımıyla ilgili olaraksa bazı hayranların pek de hoşuna gitmeyecek açıklamalarda bulunuyor.

"Deadpool, dışlanan adam olarak kalmalı"

Deadpool'un her zaman takdir edilmek isteyen ve kendini kabul ettirmek isteyen bir karakter olduğunu söyleyen Ryan Reynolds, X-Men ve Avengers'a katılmasının iyi bir fikir gibi gözükse de dışlanan adam olarak kalması gerektiğini ifade ediyor. Reynolds'a göre Deadpool'un Avengers'a katılması, karakter için yolun sonu demek.

Ryan Reynolds'ın söylediklerinde haklılık payı yüksek. Deadpool, kendi adaletini sağlayan, kural tanımayan bir karakter. Avengers serisinde bulunsaydı tüm sonsuzluk taşları toplandıktan sonra eldiveni kendisi giymek için tüm ekiple kavga edip eldiveni taktıktan sonra Iron Man zırhının ahşaptan olmasını dileyebilirdi. Açıkçası bu fikir kulağa kötü gelmiyor ama böyle bir durum Avengers serisi, kendini ciddiye almayan filmler bütününe dönüşürdü.