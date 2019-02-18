Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşma gereği S-400 füze savunma sisteminin teslimatı bu sene içerisinde tamamlanacak.

Güvenlik konusunda çalışmalar yürüten Rostech isimli savunma sanayi şirketinin Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'yle yapılan S-400 füze savunma sistemi anlaşmasının teslimatının 2019’un sonuna kadar gerçekleşeceğini belirtti. Çemezov, Abu Dabi’de düzenlenen IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı’nda S-400 anlaşması hakkında “Anlaşmayı imzaladık ve tüm teslimatı yıl sonuna kadar tamamlayacağız” ifadelerinde bulundu.

2,5 milyar dolar değerindeki dört adet füze bataryasının söz konusu olduğu anlaşmada teslimatın tamamının bu sene içerisinde gerçekleşeceğini dile getiren Çemezov, Suudi Arabistan’a yapılacak olası S-400 teslimatı için de “Günümüzdeki siyasi durum, sizlerle açık konuşmama imkan vermiyor. Zira herhangi bir ülkeyle yapılan müzakereler hakkında bilgi verdiğimizde, o ülkeyi zor durumda bırakıyoruz. ABD hükümeti, çeşitli yaptırımlar uygulanması da dahil olmak üzere baskı uygulayacak. Bu nedenle görüşmelerimizi sessizce yürütmeye çalışıyoruz” dedi.

Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, Suudi Arabistan’a S-400 füze savunma sistemleri teslimatı üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.