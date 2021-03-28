Birçok ülkede yaz saati uygulaması kapsamında geçtiğimiz gece saatler bir saat ileri alındı. Ancak ülkemizde uzun yıllardır yaz saati uygulaması geçerli değil. Bu da otomatik olarak ileri alınmış olma ihtimali olan telefon ve bilgisayar saatleri ile ilgili kafa karışıklığı yaratıyor.

Bildiğiniz üzere, pek çok ülkede gün ışığından daha fazla yararlanmak için yaz saati uygulaması yapılıyor. İlkbaharda bir saat ileri alınan saatler, sonbaharda ise bir saat geri alınarak gündüz süresinin uzatılması hedefleniyor. Ülkemiz de uzun yıllar boyunca bu uygulamaya katılan ülkeler arasındaydı ancak 5 yıl önce yaz saati uygulaması durdurularak sabit saat uygulamasına geçtik ve o zamandan beri saatlerimizi ileri ya da geri almıyoruz.

Ancak tabii ki bu durum bazı kafa karışıklıklarının yaşanmasına sebep olabiliyor. Bu kafa karışıklığının sebebi ise telefon ve bilgisayar gibi cihazlarda saatlerin otomatik olarak ileri alınmış olması ihtimali. Pek çoğumuz artık analog saatler yerine doğrudan telefonlarımızı ya da akıllı saatlerimizi kullandığımız için akıllara böyle bir sorunun gelmiş olması ise oldukça normal.

Kafa karışıklığını giderip saati öğrenmenin yolu ne?

Evlerinde analog bir duvar ya da masa saati ya da bir kol saati olanlar için çözüm oldukça basit; analog saatlerde görülen saat şu an ülkemiz için doğru saat. Olmayanlar için ise önerilen, TRT'nin resmi sitesini kontrol ederek orada verilen saati baz almak.

Ya da daha basit bir mantıkla Google'a saat kaç yazarsanız, konumunuz gözetilerek size sunulan saatin de doğru olduğunu göreceksiniz. Kontrol ettiğimizde, önerildiği gibi TRT'nin sitesine girip baktığımızda gördüğümüz saatle Google'ın bize sunduğu saat verisinin ortak olduğunu gördük. Ayrıca iOS ve Android telefonları da kontrol ettiğimizde saatlerde bir hata olmadığını söyleyebiliriz. Yine de tedbirli olmakta fayda var derseniz, saatleri söylediğimiz şekilde kontrol edebilirsiniz.