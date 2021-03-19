Bilim İnsanları, COVID-19'un En Çok Bulaştığı Saati Açıkladı

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre koronavirüs, günün her saatinde aynı bulaşıcılık oranına sahip olmuyor. Bunun temel nedeni ise insanın fizyolojik yapısı. Uzmanlar, saat 14:00 sularında yapılan testlerin de daha iyi sonuç vereceğini söylüyorlar.

Her geçen gün biraz daha fazla sayıda vatandaşımızı etkileyen koronavirüs salgınıyla ilgili çok konuşulacak bir araştırma yapıldı. ABD'de hizmet vermekte olan Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi bünyesinde yapılan bu araştırmaya göre koronavirüs, günün her saatinde aynı oranda bulaşmıyor.

Candace McNaughton isimli bilim insanının liderliğinde gerçekleştirilen araştırma, Mart 2020 ila Haziran 2020 aralığında ABD'nin Nashville kentinde yapılan koronavirüs PCR testlerini kapsıyor. Bu bağlamda yapılan 30 bin civarında testi tek tek inceleyen bilim insanları, yapılan testlerin bazı saatlerde daha doğru sonuç verdiğini ortaya çıkardılar. Böyle bir şey olmasının nedeni ise insan vücudunun, koronavirüs salgılamasının saatlere göre değişiklik gösteriyor oluşu.

Araştırmaya göre koronavirüs, saat 14:00 sularında daha çok bulaşabiliyor

Yapılan araştırmayla ilgili açıklamalarda bulunan bilim insanları, bağışıklık hücreleri ile koronavirüs arasındaki etkileşimin 24 saat boyunca aynı olmadığını söylüyor. Etkileşimdeki değişiklik ise virüsün bulaşıcılığı, tespit edilebilirliği gibi olasılıkların değişmesine yol açıyor. Yapılan son araştırmaya göre ise insan vücudu, koronavirüsü saat 14:00 sularında daha fazla salgılıyor. Uzmanlar, en doğru test sonucu için bu saatin tercih edilebileceğini söylüyorlar. Ayrıca koronavirüs bulaşıcılığı da tespit edilebilirlik gibi saat 14:00 sularında yükseliyor.

Aslına bakacak olursak koronavirüsle ilgili olarak yapılan tespit, yalnızca koronavirüse özel bir şey değil. Daha önce farklı virüsler ilgili yapılan araştırmalarda bu tür bir değişikliğin olduğu tespit edilmişti. Dr. Rachel Edgar tarafından yapılan açıklamalara göre insan vücudunun fizyolojik yapısı, günün farklı saatlerinde yapılan sürüntü testlerinde tespit edilen virüs miktarının değişmesine yol açabiliyor.