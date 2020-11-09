Virgin Hyperloop, İlk İnsanlı Testini Gerçekleştirdi

Virgin Hyperloop, dün çok önemli bir test gerçekleştirdi. Şirketin 1000 km/sa hıza ulaşan yolcu taşıma treni, ilk kez içinde yolcu varken hareket etti. Görülmemiş hızda gidebilen trenin ilk yolcuları, şirketin kurucu ortağı ve yolcu deneyiminden sorumlu bir numaralı ismiydi.

Bugüne dek görülmemiş hızlarda tren üretmeye çalışan Virgin Hyperloop, dün çok önemli bir test gerçekleştirdi. Saatte 1000 kilometre hıza ulaşabilen trenler, ilk kez içerisinde insanlar varken hareket etti. Yapılan test, trenin ulaşabildiği maksimum hızda gerçekleşmedi ancak bu bile şirket için oldukça önemliydi.

Test treninin ilk insanlı testinin iki yolcusu vardı. Bu yolcular, şirketin kurucu ortaklarından Josh Giegel ile şirketin yolcu deneyiminden sorumlu ismi Sara Luchian'dı. Trenin maksimum 160 km/sa hıza ulaştığı test, herhangi bir sorun yaşanmadan sona erdi. Üstelik yolcular, yaptıkları bu test yolculuğundan memnun kalmış gibi görünüyorlardı.

Virgin Hyperloop'un ilk insanlı testi, ABD'nin Las Vegas eyaletindeki "DevLoop" isimli pistte gerçekleştirildi. 500 metre uzunluğa ve 3,3 metre çapa sahip olan bu pist, bugüne kadar 400'ün üzerinde teste ev sahipliği yapmıştı. Ancak dün gerçekleştirilen test, bugüne kadar görülmemiş bir önem arz ediyordu. Çünkü şirket, tarihinde ilk kez içinde yolcuların da olduğu bir test gerçekleştirmiş oldu.

Şirket yetkilileri, insanlı test için XP-2 olarak da bilinen bir tren kapsülünü kullandılar. Tam boyutunda 23 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan bu kapsül, test için küçük bir prototip haline getirildi. 2,5 ton ağırlığındaki prototipin uzunluğu ise yaklaşık 5 metre. İçiyse şık ve işlevsel bir şekilde tasarlanmış. Yalnız iç tasarımın, trenden ziyade bir uzak aracını andırdığını açıkça ifade edebiliriz.