Bir zamanlar Sabancı Holding’in oldukça ucuza sattığı SASA Polyester, bugün geldiği noktada kimya sektörünün devleri arasında yer alıyor ve piyasa değeri neredeyse Sabancı Holding’le yarışır durumda. Peki SASA bunu nasıl başardı? Gelin anlatalım.

Sabancı Holding, faaliyete geçirdiği bir strateji kapsamında belirli iş kollarına odaklanmayı seçmiş ve portföyündeki bazı şirketleri satışa çıkarmıştı.

O dönemde kimya sektörü düşük kârlılık ve yoğun rekabetle mücadele ediyordu ve bu sebeple de Sabancı SASA’nın gelecekteki potansiyelini göz ardı ederek 2015 yılında sadece 102 milyon dolara Erdemoğlu Holding’e sattı.

Sabancı Holding, polyester ve petrokimya ürünlerine olan talebin hızla artacağını ve SASA’nın artan taleple hızla büyüyeceğini öngörememişti.

SASA'nın gerçek dönüşümüyse, 2015 yılında Erdemoğlu Holding tarafından satın alınmasıyla başladı demek yanlış olmayacaktır.

SASA’nın kıymetini bilen Erdemoğlu Holding, vizyoner bir yönetim anlayışı ile şirketi hem modernize etti hem de üretim kapasitesini artırdı.

SASA bünyesinde milyar dolarlık projelere imzalar atıldı ve Türkiye’nin stratejik konumundan de faydalanarak, SASA’nın uluslararası pazarlarda rekabetçi bir oyuncu hâline gelmesi sağlandı.

Böylelikle şirket, polyester ürünlerinde dünya liderleriyle yarışır hâle geldi.

Sasa’nın bugünkü piyasa değeri tam 171 milyar lira. Sabancı Holding’inse 190 milyar lira!

Yani Sabancı Holding’in 102 milyon dolara sattığı şirketin piyasa değeri bugün dolar cinsinsen yaklaşık 4,94 milyar dolara ulaşarak direkt Sabancı Holding’in piyasa değeriyle yarışır konuma gelmiş durumda.

SASA, petrokimya ve polyester ürünlerine olan talepteki küresel artışı fırsata çevirmeyi ve yatırımcıların gözdesi hâline gelmeyi başardı.

Öyle ki hâlâ daha büyük bir konsantrasyonla büyüme ve inovasyona odaklanan SASA, adeta kendi sektöründe parlayan bir yıldız gibi görünüyor.

Özetle bu hikâye, Sabancı Holding’in tarihinde yer alan büyük bir “keşke” gibi görünüyor ve şirketler için önemli dersler barındırıyor.

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