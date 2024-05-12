Koç Holding’i hep başarılı yatırımlarıyla anıyoruz. Peki ya başarısızlıkları? Bu içerikte, şirketin mobilya sektöründe yer almak adına kurduğu Arstil’in hikâyesiyle, biraz da bu dev şirketin başarısız yatırımlarını inceleyeceğiz.

Koç Holding elini attığı çoğu sektörde büyük başarılara imza atarak bizleri gururlandırmayı başaran sayılı şirketlerimizden.

Ülkemizin dev şirketlerinden biri olan Koç Holding, dayanıklı tüketim mallarından otomotive, enerjiden finansa kadar birçok alanda başarılı bir biçimde faaliyet gösteriyor. Peki ya mobilyacılık sektörü? İşte bu sektörde işler pek istediği gibi gitmiyor.

Aslında her şey Arçelik’in İdaş ile yaptığı anlaşmayla başlıyor.

Arçelik’in İdaş’la yatak ve baza üretmek adına imzaladığı anlaşma sayesinde 2004 yılının sonlarına doğru Arstil markası doğuyor.

Mobilya sektörüne emin adımlarla giriş yapan Koç Holding, bu sektörde de büyüyerek bir evin her yerinde var olmayı amaçlayacak olacak ki bu markaya büyük yatırımlar yapıyor.

Arstil, oturma gruplarından yatak odası takımlarına, ev tekstilinden yatak ve bazaya kadar uzanan çok büyük bir ürün portföyüne sahip bir marka olarak ticari hayatına başlıyor.

Tüketici odaklı bir yaklaşım izleyen Arstil, ilk etapta sektörde adını duyurmaya kararlı gibi görünüyor.

O dönem pek alışkın olunmasa da yenilikçi bir tutum sergileyen marka, diğer markalardan farklı olarak ürünleri takım halinde alma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Müşterilerine seçme ve kişiselleştirme olanağı tanıyan bu uygulamayla kendini rakiplerinden farklı bir yere konumlandırmayı başarıyor.

Ayrıca ürün kalitesi konusunda Avrupa standartlarını yakalamayı hedefliyor.

Yatak ve mobilya üretimi için hem yerli hem de yabancı firmalarla anlaşmalar yapan Arstil, yatak üretimi için İdaş, mobilya üretimi için Avrupalı üreticilerle iş birliği yapıyor.

Yani marka, kaliteli ve insan sağlığını tehlikeye atmayan, Avrupa standartlarına uygun ürünler üreterek bu ürünleri tüketiciyle buluşturmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda markanın temel argümanı ürettiği ürünlerin sağlığa zararlı maddeler içermemesi oluyor.

2005 yılında ilk mağazasını açan Arstil hızla büyümeye başlıyor.

Şubat 2005’te ilk mağazasını açmasının üzerinden henüz 2 ay geçmişken 20 ilde 30’dan fazla mağazaya sahip duruma geliyor ve büyüme gelecek aylarda da aynı hızla devam ediyor.

Arstil adına açılan bağımsız mağazalara ek olarak, Arçelik ve Beko bayileri içerisindeki satış noktalarıyla da marka ticari varlığını arttırmaya devam ediyor.

O dönem yapılan haberlere göre, 2005 yılının sonunda hedeflenen mağaza sayısı 100! Fakat hedeflenen mağaza sayısına ulaşılamıyor.

Faaliyet raporları incelendiğinde görülüyor ki Arstil, 2005 yılını 80 mağazaya sahip bir biçimde kapatıyor. 2006 yılını da. 2007 yılını da…

2009 yılındaysa mağaza hedefini azaltarak 90 mağaza olarak belirliyorlar.

2009 yılı sonunda, 90’a düşürdükleri hedefe ulaşmak bir yana, mağaza sayılarının düştüğü görülüyor.

Yılın başında 80 mağazası olup, bunu 90’a çıkarmayı hedefleyen Arstil, ne yazık ki bunu başaramıyor.

Başaramamakla da kalmıyor. Mağaza sayıları 65’e düşüyor.

İşte Arstil’in yükselişinin ardından yaşanan düşüşe ilişkin elimizdeki son veri bu…

“Ee, sonra ne olmuş?” diyorsanız söyleyelim. Sonrası koca bir karanlık…

Sanıyoruz ki, bahsettiğimiz düşüş grafiği bir süre daha devam etti ve şirket artık kârlı olmayan bir yatırım haline gelen Arstil’in operasyonlarını durdurma kararı aldı.

Ancak ilginç bir şekilde, Arstil markasının kuruluşu ve çeşitli başarılarıyla ilgili haber sitelerinde birkaç haber olsa da kapanmasıyla ilgili tek bir haber bile yok.

Aslında bu durum bizleri pek de şaşırtmadı. Çünkü aşağıdaki Vestel Venüs içeriğini yazarken de aynı durumla karşılaşmıştık.

Markaların ortaya çıkış haberleri var. Kaybolma haberleri yok! Vestel ve Arçelik dışındaki birçok şirket için araştırma yaptığımızda tüm hikâyeye haberler vasıtasıyla ulaşabildiğimizi düşününce gerçekten oldukça ilginç bir durum…

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