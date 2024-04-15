Sabancı’nın En Büyük Pişmanlığının Öyküsü: Yatırımcıların Göz Bebeği SASA Nasıl Oldu da Sabancı Holding Tarafından Satıldı?

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İş dünyasında her karar bir risk barındırıyor. Cesaret ve vizyon doğru uygulandığında iş insanları için olağanüstü sonuçlar doğurabiliyor. Yanlış uygulandığındaysa tam tersi… İşte bu içerikte, Sabancı Holding’in verdiği en yanlış kararın öyküsünü inceleyeceğiz.

Özdemir Sabancı tarafından 1966'da kurulan ve Türkiye’nin ilk sentetik elyaf fabrikası olarak ticari hayatına başlayan SASA, kuruluşunun üzerinden yıllar geçmesine rağmen Türkiye gündeminden düşmeyen bir şirket.

Basit bir tekstil hammadde üreticisi olarak hayata başlayan SASA, zamanla dev bir sanayi oyuncusuna dönüştü. Adana’da kurulan bu dev fabrikada tekstil sanayisi için 2015 yılında kadar Sabancı Holding yönetiminde üretim yapmaya devam etti.

2000’li yılların başında Sabancı ailesinin sanayi işlerinden çekilmek istemesi ilk taşı attı.

sabancı

Sakıp Sabancı'nın vefatından sonra, sanayi sektöründen çekilerek hizmet sektörüne yoğunlaşmak istediğini söyleyen Sabancı ailesi yavaş yavaş bu kararlarını gerçekleştirmeye başladı.

Bu kararın arkasında Akbank’ın oldukça iyi giderek Sabancı Holding için adeta bir amiral gemisi haline gelmesi ve Sabancı ailesinin Enerjisa’yı kurarak enerji sektörüne yatırım yapmak istemesi yatıyordu.

Zaman içerisinde Sabancı Holding sanayi sektöründeki şirketlerini satmaya başladı. 

çimsa

Tekstil şirketi Bossa, yünlü kumaş üreten Yünsa, Çimsa ve diğer çimento fabrikaları ve otobüs üretimi yapan Temsa gibi şirketlerini de teker teker satan Sabancı Holding, sanayiden tam anlamıyla çıkış yapmak konusunda oldukça kararlı görünüyordu.

SASA için ilk olarak bir Hindistan şirketiyle anlaşma yapılsa da Rekabet Kurumu Hintlilerin tekstil alanında tekel olmasına engel olmak adına bu anlaşmaya müdahale etti ve satış gerçekleşmedi.

SASA 2015 yılında Erdemoğlu Holding’e 102 milyon dolara satıldı!

sasa

Merinos halılarıyla tanınan Erdemoğlu Holding hayatlarının en başarılı yatırımını yaparak SASA’yı satın aldı.

Zaman içinde Erdemoğlu Holding yaptığı yatırımlarla SASA’yı bambaşka bir boyuta taşıdı.

Kurdukları yeni tesisler, yaptıkları yeni anlaşmalar ve girişimlerle vizyonerliğini kanıtlayan SASA gelişimini sürdürerek ülkemizin en değerli şirketleri arasında yerini buldu.

Şu anda SASA’nın piyasa değeriyse ‪219.70 milyar TL!

2015 yılında SASA’yı 102 milyon dolar’a satan Sabancı Holding pişman mıdır bilemeyiz. Ama oldukça büyük bir potansiyeli olan bir şirketi ellerinden çıkarttıkları da bir gerçek.

Hatta öyle ki, bazı kaynaklarda Sakıp Sabancı'nın hayatta olsaydı SASA’yı asla satmayacağı bile söyleniyor!

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