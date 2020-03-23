Sağlık Bakanı: İyileşen Koronavirüs Vakalarımız Var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüs vakaları arasında iyileşenler olduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli solunum cihazı üretilmeye başlandığını belirtti. Çin’den virüse iyi geldiği açıklanan bir ilacın getirtildiğini açıklayan Koca, bu ilacın yoğun bakımdaki hastalara uygulandığını ifade etti.

Koronavirüsle mücadelede ciddi bir deneyim kazanıldığını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaşın üstündeki vatandaşlara çağrıda bulundu. Koca “Size karşı hassasiyeti olan sadece evlatlarınız değil, bütün toplum. Tedbir alıyoruz, evden çıkmanız bir süreliğine kısıtlandı. Dünyadaki benzerlerinden çok farklı ilerliyoruz. Gurur duyacağımız bir gerçek de var. Dayanışmamızın dünyada bir örneği daha bulunmuyor” dedi.

İyileşen vakalar var:

Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının maaşlarında iyileştirme yapılacağını dile getirirken 32.000 sağlık personeli daha alınacağını açıkladı. Koca, ayrıca bu süreci istismar etmeye çalışan firmalar olduğunu ve buralara baskınlar yapıldığını dile getirdi. Çin’den 50.000 hızlı tarama kiti geldiğini ve perşembe günü bir bu kadar daha geleceğini söyleyen Bakan Koca, aşı geliştirme sürecinde bakanlık olarak destek verildiğini ifade etti. Fahrettin Koca, aşı üretimiyle ilgili olarak 6 üniversite ve bir merkeze çağrı yapıldığını, bu merkez ve üniversitelerin ihtiyaçlarına göre önlerinin açılacağını belirtti.

İyileşen vakalar olduğunu söyleyen Bakan Koca, “İyileşen vakalarımız var. İyileşmekte olan hastalarımızın fazla olduğunu belirtmek isterim. Sabah Çin'de bir ilaçtan sonuç aldıkları yönünde iddialar var. İlaçtan bu sabah yeterli miktarda getirmiş olduk. Sabah gelen ilaçların da yoğun bakımdaki hastalarımıza başlandığını belirtmek isterim” dedi.

Ayrıca sağlık personelleri içerisinde de pozitif vakalar olduğunu söyleyen Fahrettin Koca, sayılarını şu an söylemenin doğru olmadığını ekledi. Hiçbir kitten ücret alınmadığını söyleyen Bakan Koca, virüs konusunda Van’ın öne çıkan bir il olmadığını, virüsün tüm Türkiye’ye yayıldığını ifade etti.