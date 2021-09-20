COVID-19 Aşısının 5-11 Yaş Çocukları Koruyabildiği Açıklandı

Pfizer/BioNTech tarafından yürütülen çalışmaların sonucunda 5-11 yaş aralığındaki çocukların aşılanmaya uygun olduğu açıklandı. Aşılanan çocuklar aşıyı iyi tolere etmekle beraber, aşılanmış 16-25 yaş arası kişilerde oluşan kadar antikor geliştirdi.

Delta varyantının çocukları COVID-19’a karşı eskiye nazaran zayıflatmasıyla birlikte çocukların aşı olmasının gerekli olup olmadığına dair tartışmalar ateşlendi. Delta varyantı yeni olmasa da henüz bu konuda kesin bir karar alınmadı; zira uzmanlar ve yetkililer, bu konuda temkinli olunması gerektiği konusunda hemfikirdi. Resmî kararlar ne zaman gelir bilemiyoruz, ancak bu zamanın yakın olabileceğine dair açıklamalar yapıldı.

BioNTech'in kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci, daha önce küçük çocuklara uygulanabilecek aşın güncel aşıdan farkı olmadığını açıklamıştı. Şirketin yaptığı yeni açıklamada ise Pfizer/BioNTech aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda iyi tolere edildiği ve güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğu belirtildi.

Aşı, çocuklarda olumlu etki yarattı:

Dünya, COVID-19 virüsüne karşı aşılama çalışmalarında büyük yol katetti. Yetişkinlerin büyük çoğunluğu aşısını olup alabileceği en etkili önlemi aldı. Ancak virüsün şu ana kadar boy gösteren en tehlikeli varyantı olan delta varyantı, son aylarda hepimizi tekrar endişelendirmeye yetti. Gençlerde de ölümcül sonuçlar doğurabilen virüsün kimi zaman çocukları da hedef aldığı görüldü. Tabii okul çağında olmaları ve bulaştırma risklerinin fazla olması da cabasıydı. Dolayısıyla çocukları tehlikeli varyanttan korumak için değelendirmeler başladı.

COVID-19 aşılarını ortak üreten Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, bir süredir devam eden araştırmaların sonucunda aşının 5-11 yaş arası kişilerde iyi tolere edildiğine ulaştı. Herhangi bir ters tepki görülmemesinin yanı sıra aşı, çocuklarda güçlü bir bağışıklık tepkisi yaratarak onları delta da dahil tüm varyantlara karşı daha korunaklı hale getirdi. Bu yaş grubundaki çocukların aşıyla elde ettiği antikor miktarı, 16-25 arası bireylerinkiyle aynı oldu.

ABD’de çocuk COVID-19 vakalarının %240 arttığını vurgulayan Pfizer Başkanı Albert Bourla, "Halk sağlığı aşılama ihtiyacını vurguluyor. Klinik deneme sonuçları 5 ila 11 yaş grubu çocuklar için aşımızın onaylanması için güçlü temel sağlıyor ve bu sonuçları acilen FDA'ya ve diğer yetkili makamlara sunmayı planlıyoruz" ifadeleriyle aşının yakında çocuklar için de kullanılabilir hale getirilmesini umduğunu belirtti. BioNTech CEO’su Uğur Şahin ise kış mevsimi başlamadan okul çağındaki çocuklar için yetkili makamlara elde edilen verilerin iletildiğini açıkladı.