Koca, YÖK'e İletilen 'Yüz Yüze Eğitim' Kararını Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili görüş birliğini YÖK'e iletti. Koca'nın açıklamalarına göre teorik eğitimlerin çevrimiçi, uygulamalı eğitimin ise yüz yüze yapılması önerisinde bulunuldu.

Bugün düzenlenen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz" dedi. Yükseköğretimle ilgili yapılan değerlendirmeleri açıklayan Bakan Koca, "Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunda yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olara devam edilmesi konusunda görüş birliği YÖK'e iletilmiştir" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamaları neyi ifade ediyor?

Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklamayla görüyoruz ki önümüzdeki dönemde Güzel Sanatlar Fakültesi, Tıp Fakültesi gibi daha çok uygulamalı eğitim alan bölümler yüz yüze eğitime başlayacak, daha çok teoriye dayalı fakülteler ise online eğitime devam edecek. Bu sayede okullardaki ve yurtlardaki öğrenci sayısının da minimumda tutulacağını söyleyebiliriz.

Bazı üniversiteler teorik derslere dayalı bölümlerde dönemi tatil etme kararı açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının dışında bazı üniversiteler 2021 bahar döneminde teorik derslere dayalı tüm bölümleri tatil etmeye başladı. Bu noktada açıklama yapan ilk üniversiteler ise Marmara ve Ege Üniversitesi oldu.

"Yerinde karar dönemine geçiyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yayınladığı basın açıklamasında, "Salgın yönetiminde 'yerinde karar' döneminde olduğumuzdan geçen hafta söz etmiştim. Yerlinde alınacak kararlara esas olması amacıyla bir haftalık toplam vaka sayılarının nüfusa oranlı olarak illerimizdeki durumunu gösteren haritayı yayımladık. Bu verileri her hafta düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Daha detaylı göstergelere ilişkin çalışmalar da yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.