Sosyal Medya Yasası uyarınca ülkemizde bir milyondan fazla kullanıcısı bulunup temsilci atamayan “sosyal ağ sağlayıcısı” şirketlere reklam yasağı geliyor. Peki bu yasak kullanıcılar için ne anlama geliyor? Reklamsız sosyal medyaya sevinmeli miyiz? İşin iç yüzünü anlattık.

1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası, Türkiye’de hizmet veren sosyal medya platformlarını “sosyal ağ sağlayıcı” olarak tanımlamış ve bir milyondan fazla kullanıcıya sahip olan platformlara bazı sorumluluklar getirmişti. Bu sorumlulukların en başında platformların Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin bir muhatap belirlenmesi, yani temsilci atanması geliyordu.

Temsilci atama şartını yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılara beş aşamalı yaptırım planı söz konusuydu. İlk iki aşamada Türkiye’de faaliyet gösteren tüm sağlayıcılar temsilci atamadıkları için 10 + 30 milyon TL’lik para cezalarına çarptırılmışlardı. Üçüncü aşamada hâlâ temsilcilik atamayan sağlayıcıların üç ay boyunca Türkiye’de reklam yayınlamaları engellenecek. İşte şu anda da bu süreç işliyor ve kullanıcıların akıllarında ciddi soru işaretleri var.

Türkiye’de sosyal medya 3 ay boyunca reklamsız mı olacak? Aslında o iş öyle değil:

1 Ocak 2021 itibarıyla sağlayıcılara verilen süre doldu ve yakında temsilci atamayan Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ve LinkedIn gibi platformlara 18 Ocak'tan sonra reklam yasağı geliyor. Söz konusu yasak uygulamaya koyulunca platformlar, Türkiye’deki herhangi bir kobi ya da büyük ölçekli firmadan, ajanslardan reklam alamayacaklar, bir başka deyişle kobiler ve şirketler reklam veremeyecekler.

Bu duruma sadece kullanıcıların gözünden bakıldığında “Oh be, sosyal medyayı 3 ay reklamsız kullanacağız” algısı oluşması doğal. Ancak sosyal medyadaki tek reklam türü, platformlara ödenen belirli ücretler karşılığında yayınlanan reklamlar değil. Yasa ile bu reklamlar ortadan kalkınca şirketler, reklamları sosyal medya devlerine değil mikro ya da makro ölçekte etkili fenomenlere vermeye yönelecekler.

Bir başka deyişle Instagram reklam cezası alırsa Hikayeler’e bakarken karşınıza çıkan ve otomatik olarak atanan reklam filmleri yerine, takip ettiğiniz herhangi fenomen ya da sayfadan ürün linklerine yönlendiren içeriklerin sayısı ciddi derecede artalabilir.

Sosyal Medya Yasası yürürlüğe girmiş olsa da şu an da uygulamada bir reklam yasağı yok. Peki yasa içerik üreticilerine verilecek reklamları kapsayacak mı, işte burada soru işareti devam ediyor. Muhtemelen reklam yasaklarının ilk örnekler ortaya çıkıp yasaya ilişkin uygulamayı tarif edecek yönetmelik yayınlandığında konu netleşmiş olacak. Bilgiler elimize ulaştıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.