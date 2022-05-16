Salda Gölü Bataklık Oldu: Görüntüleri Tepki Çekti [Video]

'Türkiye'nin Maldivleri' olarak anılan ve son yıllarda artan popülaritesi sonrası pek çok tartışmanın odağında yer alan Salda Gölü, kuraklık ve doğal dengeyi bozan çalışmalar nedeniyle bataklığa dönüştü.

Ülkemizde son yıllarda gezginlerden NASA'ya kadar herkesin adını andığı; büyük bir doğal güzellik olmasının yanında bilimsel olarak da pek çok detay sunan bir konum var; Salda Gölü. Isparta'nın Burdur ilçesinde yer alan ve turkuaz suları sebebiyle 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak anılan bu lokasyon, ne yazık ki popüler olmanın götürülerini de yaşıyor.

Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası popülerleşen ve ardından da yıllar içinde artan bir ziyaretçi akınına uğrayan Salda Gölü, NASA'nın göl ve çevresi ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrası daha da popüler hale gelmişti. Mars'ta bulunan Jezero Krateri’ne benzer bir yapıya sahip olduğu için NASA'nın incelemelerde bulunduğu göl, aynı zamanda 'Millet Bahçesi' yapılmak üzere türlü çalışmalara maruz kalmıştı.

Salda Gölü bataklığa dönüştü

Havaların ısınması ve bölgeye olan turistik ziyaretlerin sayısının artmasıyla birlikte her sene Salda Gölü'nden üzücü manzaralarla karşılaştık. Geçtiğimiz yıl tamamlanan Millet Bahçesi çalışmaları sonrası bölgede yaşanan bozulma ve kumların renginde yaşanan değişim tepki toplamış; yine geçtiğimiz sene göl ve çevresindeki yasaklar hiçe sayıldığı için ortaya çıkan görüntüler gündem olmuştu.

Şimdi ise Salda Gölü'nden gelen can sıkıcı görüntülere bir yenisi eklendi. Bölgede açılan sondaj kuyuları, gölü besleyen derelerin akışının kesilmesi, iş makinelerinin yarattığı talan ve kuraklık derken; Salda Gölü'nde su seviyesinde çekilmeler yaşanmaya başladı. Yaşanan çekilmeler sonrası gölün bir kısmı bataklığa dönüştü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine konu büyük tepki topladı.

Gölde yaşanan güncel durum hakkında konuşan Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Osman Şakar, ''Daha önceki yıllarda kuraklık sebebiyle göl çekilmişti. Bu kış çok kar yağmasına rağmen su seviyesi yükselmemiş. Hatta bir metre kadar çekilmiş. Su çekilen yerlere dağdan sular gelmesiyle o bölge bataklık görünümünü kazanmış. Göl, özellikle son 3 yılda hızla çekildi. Bu durumun nedenleri olarak daha önceki yıllardaki kuraklık ve zirai tarımda kullanılmak üzere kuyu sondajı yapılmasını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Salda Gölü'nden paylaşılan ve tepki toplayan video

Videonun bulunduğu tweeti görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayın.

Salda Gölü'nün son hali sosyal medyada da tepki topladı