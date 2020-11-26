Arizona Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, salgın sürecinde uçakla yolculuk yapılacaksa cam kenarına oturmak gerekiyor. Önemli bir hususa da değinen uzmanlar, temel tedbirlere uyulmadığı durumda cam kenarının da güvenli olmadığını söylüyorlar.

2020 yılında hayatımızı esir alan koronavirüs salgını, bu salgına alışarak hayatımıza devam etmemize sebep oldu. Artık çok riskli olsa da bazı şeyleri yapmak zorunda kalıyoruz, bunlardan bir tanesi de uçak yolculukları. Hatta ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda, seyahat etmenin COVID-19 riskini artırdığı ifade edilmişti. Bilim insanlarının yaptığı bir araştırma ise salgın sürecinde nasıl uçak yolculuğu yapılması gerektiğini ortaya koyuyor.

Arizona Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, salgın sürecinde güvenli bir uçak yolculuğu için cam kenarında oturmak gerekiyor. Uçağa binen herkesin bir şekilde koridordan yürümek zorunda olduğunu ifade eden Charles Gerba, sadece koronavirüs için değil diğer enfeksiyonlar için de koridor tarafının riskli olduğunu belirtiyor.

Cam kenarının güvenli oluşu, sadece tedbirler alındığında geçerli

Yapılan araştırmanın bir numaralı ismi olan Prof. Howard Weiss, cam kenarının diğer her şeyden önce hareketli alandan bir metre kadar uzak olduğunu söylüyor. Bu bağlamda önemli bir hususa da değinen profesör, cam kenarının güvenli sayılabilmesi için maske ve el temizliği gibi diğer tedbirlerin de alınmış olması gerektiğini ifade ediyor. Profesöre göre yolcuların tek başına maske ve el temizliğine dikkat etmesi de yeterli değil. Havayolu şirketleri, uçaklarını mutlaka havalandırmalılar.

Havayolu şirketleri tarafından yapılan açıklamalarda da uçakların güvenli olduğu vurgusu yapılıyor. Pek çok şirketin ortak kanaati, uçaklarda belli sayıda yolcu olması, orta koltukların kaldırılmış olması, yolcuların hastalık kapmadıklarının kontrolü gibi detaylar ile uçakların belli bir hacme sahip olup kontrol edilebilirliği, uçakların güvenilir olduğu yönünde. Ancak her şeye rağmen salgın sürecinde uçak yolculuğu yapmak, ciddi anlamda cesaret işi...