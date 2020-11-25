Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamalarda COVID-19 pandemisine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Büyükşehirlerde pandeminin arttığını duyuran Koca, bundan sonra hasta sayısı yerine tüm vaka sayılarını açıklayacaklarını duyurdu.

Koronavirüs pandemisinde tüm dünyada olduğu gibi ülke genelinde çok ciddi bir artışın yaşandığı bu günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Ülkelerin sosyoekonomik düzeyler, geçmiş tecrübeleri ve imkanlarına göre farklı şekilde virüsle mücadele ettiğini söyleyen Koca, "Türkiye sağlık sistemi pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı. Ülkemizde hastalık görülmesi üzerine yoğun bir mücadele dönemine girdik" dedi.

Bakan Koca: Açık test politikasına geçtik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de uzun zamandır kullanılan ve sadece semptomu olanların açıklandığı "COVID-19 Günlük Koronavirüs Tablosunda" açık test politikasına geçeceklerini söyledi. Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

"Toplumda sıkça tartışılan bir konuya değinmek istiyorum. Temmuzdan itibaren hasta kavramını kullanmayı tercih ettik. Dünyadaki hasta karşılaştırmalarında uyum sağlamak, risk taşıyan ağır vakaların sayısını da paylaşmayı tercih ettik. Hastalar, hastanemizde yük oluşturan, hastaneye yatmak durumunda kalan hastalardır. Ağır hastalar da yoğun bakımda yatanlardır. Sağlık sistemimize asıl yükü bunlar oluşturuyordu. Sağlık sistemini tehdit eden bu vakalardır. Vatandaşımız pozitif çıkan, evinde takip edilenlerin hepsinden haberdar olmak istiyor. Hepsi sistemimizde kayıtlı. Hasta olsun olmasın, testi pozitif çıkanları ve temaslılarını HES üzerinden sorgulamak mümkündür. Açık test politikasına geçtik, semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vereceğiz."

Türkiye'de bugün kaç pozitif vaka sayısı var?

Bakan Koca'nın açıklamalarına göre bugün 164.547 test yapıldı. Hasta sayısı 6.814 iken semptom göstermeyen hastalarla birlikte toplam vaka sayısı 28.351 kişi olarak açıklandı. Ayrıca 168 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Bu sayı, Türkiye'de COVID-19 kaynaklı en yüksek günlük vefat sayısı oldu.

Bakan Koca, vaka sayılarına ilişkin, "Toplam vakamız bugün itibarıyla 28 bin 351. Toplam günlük vaka sayısı, yani pozitif olan herkes, artı hasta sayısı olarak da ayrıca bu sütunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yarından itibaren görmüş olacağız. Hastalar dışında, yani 6 bin 814 dışında, 21 bini geçen vakamızın hepsi de sistemimizde kayıtlı. Bu kayıtlı kişilerin hepsi izole ediliyor, filyasyonu yapılarak takip ediliyor. Her gün aranarak semptomu olduğunda semptomlu hasta sayısına ilave edilerek. Geçmişe dönük rakamları da önümüzdeki günler tabloda göstermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni vaka sayısıyla Türkiye dünyada 5. sıraya yükseldi

Ünlü gazeteci Bülent Mumay, Twitter'dan paylaştığı bir gönderide Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 28.351'lik günlük vaka sayısının dünyada 5. en yüksek vaka olduğunu açıkladı. Nörobilimci Caghan Kizil ise Türkiye'nin bugün açıklanan Covid-19 vaka sayılarıyla birlikte dünyada nüfusa oranla en fazla Covid-19 vakası çıkan ülke olduğunu söyledi. Ayrıca gerçek sayıların verilenden de yüksek olduğunu belirtti.

COVID-19 pandemisine yol açan virüsün insanlığın daha önce karşılaşmadığımız bir virüs olduğunu söyleyen Bakan Koca, "Tanıdıkça mücadele stratejimiz ve tedavi algoritmalarımız da değişebiliyor. Yeni test yöntemleri ortaya çıkabiliyor. Bu, dünyada da bu şekilde seyrediyor. Bir ülkenin çok yarar gördüğünü ileri sürdüğü tedaviyi bir başka ülke etkisiz ilan edebiliyor. Bilinmezliklerin yanında firmaların, tanıtımlarının da bu dinamikte rol aldığını görmezden gelemeyiz" şeklinde açıklama yaptı.

Büyükşehirlerde artış var

Bakan Koca'nın açıklamalarına göre ülkemizde şu anda en fazla artı İstanbul, İzmir, Bursa gibi illerde yaşanıyor. Bu büyükşehirlerde servis doluluk, yoğun bakım doluluk ve solunum cihazı doluluk oranları da açıklandı. Buna göre İstanbul'da servis doluluk oranı yüzde 61,7 düzeyine çıktı. Yoğun bakımların yüzde 69,5'i dolmuş durumdayken solunum cihazlarının ise yüzde 41,8'i kullanılıyor. İstanbul'la birlikte Bursa ve İzmir'in üçüncü zirveyi yaşadığını söyleyen Koca, bazı illerde düşüş başlamış olmasına rağmen henüz kesin bir yargıya varılmadığını açıkladı.