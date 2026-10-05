Geçtiğimiz ay Apple’ın CEO’luk koltuğuna oturan John Ternus, ürün tasarımını ana önceliği hâline getirerek mühendislik ve tasarım ekipleriyle birebir çalışmaya başladı.

Apple’da liderlik koltuğunun devredilmesinin ardından şirketin yönetim anlayışında belirgin bir yön değişimi yaşanıyor. Geçtiğimiz ay Apple’ın yeni CEO’su olan John Ternus, ürün tasarımını şirket genelinde "ana öncelik" seviyesine çıkardı.

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Bloomberg’den Mark Gurman’ın Power On bülteninde aktardığı bilgilere göre Ternus, Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olduğu dönemde de tasarım ekibiyle yakın iletişim hâlindeydi. Ancak CEO’luk görevini üstlenmesiyle birlikte hem endüstriyel tasarım hem de arayüz ekipleriyle olan mesaisini doğrudan derinleştirdi.

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Apple’da uzun süre sonra bir “ürün odaklı” lider var

Şirketin önceki CEO’su Tim Cook’un döneminde yönetim mimarisi ağırlıklı olarak tedarik zinciri ve operasyonel verimlilik odaklı şekillenmişti. Cook, Apple tasarım stüdyosunu genellikle ayda en fazla bir kez ve yaklaşık bir saatliğine ziyaret ederken mühendislik geçmişine sahip Ternus ise haftada birkaç kez, hatta bazen aynı gün içinde birden fazla kez stüdyoya girerek süreçleri yerinden takip ediyor. Bu durum, Apple’ın yönetim zirvesinde uzun bir aradan sonra tekrar bir "ürün insanının" yer aldığı anlamına geliyor.

John Ternus’un ürün geliştirme süreçlerine bu denli zaman ayırabilmesinin arkasında şirketin idari iş yükünü güvendiği isimlere devretmesi yatıyor. Gurman’ın analizine göre Ternus, Apple’ın finansal yönetimini CFO Kevan Parekh’e, tedarik zinciri operasyonlarını ise Operasyon Başkanı Sabih Khan’a bırakmış durumda. Görev dağılımı sayesinde yeni CEO, operasyonel detay boğuntusundan uzaklaşarak mesaisinin büyük kısmını doğrudan mühendislik ve tasarıma ayırabiliyor.

Şirket içinden gelen bilgilere göre bu yeni çalışma temposu, Apple'ın önümüzdeki dönemde tanıtacağı akıllı ev sistemleri ve OLED ekranlı MacBook Pro gibi ürünlerin donanım-tasarım uyumunda da belirleyici olacak. Ternus'un idari işleri profesyonel kadrolara devredip laboratuvar ortamına inmesi, şirketin ürün odaklı vizyonunu yeniden canlandırma adımı olarak değerlendiriliyor.