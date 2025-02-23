OpenAI CEO'su Sam Altman, sosyal medyada gündem olan bir açıklama yaptı. Altman, baba olduğunu açıkladı. Peki bu durum, neden bu kadar abartıldı?

Yapay zekâ sektörünün bir numaları ismi OpenAI için özel bir gün yaşanıyor. Şirket CEO'su Sam Altman, baba olduğunu açıkladı. Beklenenden erken doğan bebek, bir süre yoğun bakımda kalacak.

Sam Altman, müjdeli haberi X üzerinden yaptığı bir paylaşım ile verdi. Ancak bu paylaşım, sosyal medyadaki takipçileri arasında infial yaratmış durumda. Zira pek çok kişi, bu bebeğin nasıl olduğunu çok merak ediyor. Zira Sam Altman, geçtiğimiz yıl OpenAI bünyesinde çalışan mühendislerden Oliver Mulherin ile evlenmişti. Oliver Mulherin, bir erkek.

İşte Sam Altman'in sosyal medyadaki paylaşımı

Hoş geldin dünyaya küçük adam!



Erken geldi ve bir süre yoğun bakımda kalacak. Durumu iyi ve onunla ilgilenmek gerçekten çok güzel. Hiç bu kadar sevgi hissetmemiştim.

Sam Altman'in paylaşımının altı, bu bebeğin nasıl olduğuna ilişkin sorularla dolu. Bazı takipçileri ise bunun gerçek bir bebek olmadığını, OpenAI'ın en yeni projesi olduğunu savunuyor. Tabii bu durumu tebrik edenler de yok değildi. Microsoft CEO'su Satya Nadella, Sam Altman'i tebrik etti.

Peki bu çocuk nasıl oldu?

Ne OpenAI ne de Sam Altman, bu bebeğin nasıl olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapmadılar. Ancak Sam Altman, geçtiğimiz yıllarda konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve çocuk sahibi olmak istediğini söylemişti. Yani aslında bu bebek, çok da şaşırtıcı değil.