İddiaya göre Sam Altman, Microsoft yerine OpenAI müşterisi olmanın daha avantajlı olduğunu söyledi.

Yakın zamanda ChatGPT ve Sam Altman ikilisini birbirinden ilginç şekillerde gündemimizde ağırladık. ChatGPT için fiziksel bir cihaz yapılması, hizmetin şarkı sözü yazarlığı yapması ve şimdi de Sam Altman’ın ChatGPT Enterprise için kapı kapı gezerek müşteri aramasını konuşuyoruz.

Resmî bir duyuru yapılmamış olsa da Altman, Reuters’ın haberine göre ChatGPT Enterprise için Microsoft müşterilerinin bile kapısını çalıyor. Bilmeyenler için Microsoft’un, OpenAI’ın en büyük yatırımcılarından olduğunu belirtelim. Seyyar sunum şeklinde de nitelendirebileceğimiz bu durumun ne olup olmadığına gelin birlikte bakalım.

Fortune 500 listesindeki şirketlerden yüzlercesine uğramış.

Sam Altman, söylenene göre San Francisco, New York ve Londra’daki yüzlerce şirketin kapısını çaldı. Diğer OpenAI yöneticileriyle bunu gerçekleştiren CEO, bu şirketlere yapay zekâ hizmetlerinin kurumsal alandaki avantajlarını sundu. Üretken yapay zekâ alanında farklı çalışmalar yapan şirket, zaman zaman en büyük destekçisi Microsoft’un müşterilerine bile uğradı.

Her bir ziyarette Altman ve OpenAI COO’su Brad Lightcap; ChatGPT Enterprise’ın, API’ların ve Sora gibi yeni yapay zekâ modellerinin kurumsal demo’larını gösterdi. Bu demo’lar sırasında Altman, ChatGPT Enterprise’ın herhangi bir şekilde müşteri verileriyle eğitilmeyeceğinin güvencesini verdi. Kullanım alanları konusunda da sağlık, finans ve enerji sektörlerinden konuşan Altman, çağrı merkezi yönetimi ve çeviri gibi konularda şirketin nasıl avantaj sağlayacağını anlattı.

Kaynakların söylediğine göre katılımcılardan bazıları, hâlihazırda Microsoft müşterisiyken neden bir de OpenAI müşterisi olmanın mantıklı olacağını sordu. Altman ve Lightcap, bu sayede müşterilerin OpenAI ekibiyle direkt iletişimde olacağını, yeni modellere ve kişiselleştirilmiş ürünlere erişim elde edeceklerini söyledi.

OpenAI veya Microsoft’tan konuyla ilgili bilgilendirme gelmedi. Sizin düşünceleriniz neler?