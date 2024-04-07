OpenAI CEO'su Sam Altman ve eski Apple tasarımcısı Jony Ive'ın kurduğu şirket, finansman arayışında.

OpenAI, bugün sanki hep varlarmış gibi kullanmaya alıştığımız yapay zekâ araçlarının son yıldaki gelişiminin önderi desek yanlış olmaz herhalde. Zira görsel, metin ve video üretiminde en yüksek standardı şu an kendileri veriyor. Ancak bunun daha ötesine geçmek için de hamleler yapıyor.

Güncel olarak şirketin kendi yapay zekâ çiplerini üreterek NVIDIA kıskacından kurtulmaya çalıştığını biliyoruz. Fakat The Information’ın paylaştığı bilgilere göre OpenAI CEO’su Sam Altman, eski Apple tasarımcısı Jony Ive ile gizemli bir şirket kurdu. Hedefleri ise iddialara göre ChatGPT için fiziksel bir cihaz ortaya koymak.

Şu anda finansman bulmaya çalışıyorlar. Hedef 1 milyar dolar.

Humane AI Pin

Söz konusu cihazın nasıl görüneceği ve donanımı hakkında henüz bir bilgi yok. Fakat alışık olduğumuz şekilde telefonlara benzemeyeceği kesin. Sam Altman, hâlihazırda Humane AI pin isimli cihazın büyük yatırımcılarından. Buna bağlı olarak da pek çok kişi, cihazın Humane AI pin’e benzeyeceğini düşünüyor.

Kaynakların belirttiğine göre Jony Ive, kurdukları startup için 1 milyar dolarlık finansman arıyor ve ikili, güncel olarak ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle görüşmeler hâlinde. Thrive Capital ve Emerson Collective firmalarının bu yatırımın birer parçası olması bekleniyor.

Bu bilgiler haricinde henüz yapay zekâ cihazının neye benzeyeceği ve tam olarak ne sunacağı bilinmiyor. Önümüzdeki dönemde bilgiler netleştikçe size aktarıyor olacağız. Peki siz asistan görevi gören bir ChatGPT cihazını satın alır mıydınız?