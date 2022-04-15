Şampiyonlar Ligi Yarı Final ve Final Maçları Şifresiz Olacak

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonları Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yarı final ve final karşılaşmaları RTÜK'ün kararı doğrultusunda şifresiz olarak yayınlanacak. Bu maçlara UEFA Süper Kupa Finali de dahil edilecek.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi , bu sezon itibariyle Acun Ilıcalı tarafından kurulan EXXEN'den yayınlanmaya başlamıştı. Üç yıl boyunca Konferans Ligi, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni yayınlayacak olan platform, sezon başında temsilcilerimizin maçlarını televizyondan vermesi için Twitter'da bolca anılmıştı. Bu istekleri kabul etmeyen Acun Ilıcalı, maçları EXXEN'den yayınlamaya devam etmişti. Şimdi RTÜK tarafından alınan bir karara göre ise, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarı final ve final maçları şifresiz olarak televizyondan verilecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından alınan karara göre yayın hakları EXXEN'de bulunan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yarı final ve final maçları ile UEFA Süper Kupa finali şifresiz olarak yayınlanacak. Tahminler, yayınların yine Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ve TV8,5 kanallarından yayınlanacağı yönünde.

Her iki ligde de yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Şampiyonlar Ligi

Real Madrid - Manchester City, 26 Nisan & 4 Mayıs

Liverpool - Villarreal, 27 Nisan & 3 Mayıs

Avrupa Ligi