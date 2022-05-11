Ekran sektöründe lider isim olan Samsung, bugün The Wall serisinin yeni 2022 model ekranlarını tanıttı. Hem iş hem de ev alanları için premium bir tercih olacak olan ekranlar, Micro LED teknolojisi için de büyük bir adım oldu.

Ekran ve görüntü kalitesi konusunda dünya lideri isimlerden birisi olan Samsung, özellikle televizyonlarıyla bu sektördeki becerilerini konuşturmaya devam ediyor. Güney Koreli şirket, son olarak bugün İspanya’da düzenlenen ‘Integrated Systems Europe (ISA)’ etkinliğinde ‘Micro LED' teknolojisine yeni bir nefes getiren yeni ekranlarını tanıttı.

The Wall serisi bünyesinde tanıtılan yeni IWB modeli, Samsung tarafından görüntü teknolojileri için ‘en gelişmiş’ olarak tanımlandı. Televizyon, Micro LED teknolojisinden faydalanan tüm Samsung televizyonlar arasında en az düzeyde piksel aralığına sahip televizyon oldu. Gelin, Samsung’un yeni televizyonuna bakalım.

Samsung'un Micro LED ekranlarında yeni bir rekor:

2022 model The Wall televizyonu (IWB), günümüzde satışta olan 0,8 milimetre piksel aralıklı modellerin aksine bu aralığı 0,63 milimetreye kadar düşürebilecek. Şirket, rekor kıran bu piksel aralığına sahip modelle birlikte bir de aynı modelin 0,94 piksel aralığına sahip modelini piyasaya sürecek.

Görüntü kalitesine geldiğimizde televizyon, kullanıcıya 120 Hz tazeleme hızıyla birlikte HDR10/10+ ve LED HDR özelliklerini sunacak. Farklı ekran boyutları sunabilen televizyon, 4K filmleri 110 inçte ve 8K videoları 220 inçlik boyutta sunabilecek. Çözünürlük kapasitesi, Samsung’un Micro AI işlemcisiyle artırılacak.

Samsung, yeni amiral gemisinin yanı sıra The Wall All-in-One (IAB) isimli üç modele ev sahipliği yapan yeni ailesini de tanıttı. 4K – 146 inç, 2 K – 146 inç ve 2K – 110 inç seçenekleriyle gelen modeller, sadece 49 milimetre ekran kalınlığına sahipler. Yani ekranlar duvara yerleştirildiğinde neredeyse hiçbir kalınlık görülmeyecek.

Samsung’un hem evde hem de iş alanlarında premium görüntü çözümü olan The Wall ailesinin yeni modelleri bugün yurt dışında ön siparişe açıldı.