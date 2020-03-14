Samsung, 3 Model İçin Android 10 Güncellemesini Yayınladı

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, 3 farklı akıllı telefon modeli için daha Android 10 güncellemesini yayınlamaya başladı. Android 10'un bu 3 model için daha yayınlanmasıyla birlikte Samsung'un mart ayında güncellemeyi alan telefon sayısı 5'e çıkmış oldu.

2020 ile birlikte yazılım güncellemelerine hız veren Samsung, bu ay içerisinde Galaxy M40 ve A70s için Android 10 tabanlı One UI 2.0 güncellemesini piyasaya sürmüştü. Bu hafta itibarıyla 3 yeni akıllı telefon modeli için daha Android 10 güncellemesini başlatan Güney Koreli firma, böylelikle mart ayı içerisinde Android 10 güncellemesi alan akıllı telefon sayısını 5’e çıkarmış oldu.

Android 10 tabanlı One UI 2.0 güncellemesinin dağıtımına başlanan akıllı telefonlar arasında Galaxy A6 (2018), Galaxy A7 (2018) ve Galaxy A80 yer alıyor. Bu noktada Galaxy A7 için yayınlanan 1,3 GB boyutundaki Android 10 güncellemesi, diğer Android 10 ve One UI 2.0 özelliklerinin yanı sıra karanlık mod, yeni navigasyon hareketleri ve yeni kullanıcı arayüzünü beraberinde getiriyor. Güncelleme, aynı zamanda 1 Mart 2020 tarihli Android güvenlik düzeltme ekini de içeriyor.

Galaxy A6 modeline gelecek olursak bu model için de Mart 2020 Android düzeltme ekiyle birlikte Android 10 sürümü yayınlanmış durumda. Şu anda Güney Koreli firma tarafından yayınlanmış resmi güncelleme notları bulunmuyor ancak Exynos 7870 destekli bu telefonun da Android 10 ve One UI 2.0 ile birlikte gelen yeniliklere kavuştuğunu varsayabiliriz.

Öte yandan ülkemizde de çok tutulan bir model olan Galaxy A80, ‘A805FXXU4BTC3’ sürüm numarasıyla yayınlanan güncellemeyle birlikte Android’in en son sürümüne kavuşuyor. Yeni yazılım güncellemesiyle telefona gelen özellikler arasında karanlık mod, yeni navigasyon özellikleri ve yeni arayüz gibi pek çok yenilik bulunuyor. Bu noktada Galaxy A80 için yayınlanan yeni güncelleme, diğer modeller için yayınlanan güncellemenin aksine Şubat 2020 güvenlik düzeltme ekini beraberinde sunuyor.

Güncellemeler henüz Türkiye’de yayınlanmadı:

Galaxy A7 (2018) modeli için yayınlanan Android 10 güncellemesi, şu anda Hindistan’daki kullanıcılar için kullanıma sunulmuş durumda. Bununla birlikte Galaxy A6 (2018) ve Galaxy A80 için yayınlanan güncellemeler ise şimdilik yalnızca Fransa’da bulunan kullanıcılar tarafından indirilebiliyor.

Bu noktada Samsung, yazılım güncellemesini henüz ülkemizdeki cihazlar için yayınlamadı. Bu durumda kullanıcılar, Ayarlar> Yazılım Güncelleme menüsüne giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilir ve güncellemeden haberdar olabilirler.