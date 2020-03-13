Samsung, Yeni Galaxy A11'in Özelliklerini Paylaştı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yakın zamanda tanıtacağı yeni Galaxy A11 akıllı telefonunun özelliklerini ve görsellerini paylaştı. Şu anda firmanın resmi sitesinde yer alan sayfanın yanlışlıkla mı yoksa bilerek mi paylaşıldığı henüz bilinmiyor.

Akıllı telefon pazarının en önemli oyuncularından Samsung, orta sınıfa hitap edecek yeni nesil Galaxy A11 akıllı telefonunun tanıtımı için gün saymaya başladı. Önümüzdeki günlerde tanıtılacak akıllı telefon hakkında iddialar birer birer gelmeye devam ederken bu kez Samsung’un kendisi telefonla ilgili neredeyse tüm ayrıntıları yayınladı.

Açıklanan bu özelliklere değinecek olursak Samsung Galaxy A11, 6,54 inçlik HD+ (720p) bir ekranla karşımıza çıkacak. Bu ekranda herhangi bir şekilde çentik tasarımına yer vermeyen Güney Koreli firma, daha önceki modellerden aşina olduğumuz delikli ekran tasarımına bu telefonunda da yer vermiş durumda.

Samsung Galaxy A11, donanım açısından neler sunuyor?

Gücünü adı henüz açıklanmayan 8 çekirdekli bir yonga setinden alacak olan akıllı telefon, pazara bağlı olarak 2 ya da 3 GB RAM’e ve microSD kart destekli 32 GB dâhili depolamaya sahip olacak. Bununla birlikte 177 gram ağırlığıyla dikkat çeken akıllı telefonun pil kısmındaysa 15 W hızlı şarj destekli 4.000 mAh’lik bir bataryaya yer verilmiş durumda.

Cihazın kamera özelliklerine gelecek olursak Samsung Galaxy A11, ön tarafında f/2,0 diyafram açıklığına sahip 8 MP’lik bir sensör kullanıyor. Öte yandan cihazı arka tarafa çevirdiğimizdeyse artık orta sınıfta standart hâle gelen üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kameralardan ilki f/1,8 13 MP ana kamera, ikincisi f/2,2 5 MP geniş açı ve üçüncüsü de f/2,4 2 MP derinlik sensörü olarak karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy A11'in belli olan teknik özellikleri: