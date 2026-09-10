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Samsung Açıkladı: Galaxy Z Fold 8'in Ekran Köşelerindeki Esneme, Sanıldığı Gibi Bir Üretim Hatası Değilmiş

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Samsung, Galaxy Z Fold 8'in iç ekran köşelerinde görülen ve kullanıcıları endişelendiren esnemenin bir üretim hatası olmadığını açıkladı. Panelde bırakılan bu küçük hareket alanı, telefon kapandığında araya girebilecek kum ve toz gibi yabancı cisimlerin ekrana zarar vermesini önlüyor.

Samsung Açıkladı: Galaxy Z Fold 8'in Ekran Köşelerindeki Esneme, Sanıldığı Gibi Bir Üretim Hatası Değilmiş
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

**Galaxy Z Fold 8'i **alan bazı kullanıcılar kısa süre sonra ekranın köşelerinde garip bir hareket fark etti. Parmağınızla hafifçe bastırdığınızda panel içeri doğru esniyor, ekranla çerçeve arasında küçücük bir boşluk oluşuyordu. İlk bakışta pek güven vermeyen bu görüntünün bir üretim hatası olduğu düşünüldü.

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Samsung'un belirttiğine göre o küçük boşluk bir kusur değil. Tam tersine, ekranı korumak için özellikle bırakılmış bir hareket alanı. Telefon açıldığında yalnızca **4,5 mm **kalınlığında olduğundan, panelin tamamen sabit tutulması yerine böyle küçük bir esneme payı tercih edilmiş.

İçerikten Görseller

Samsung Açıkladı: Galaxy Z Fold 8'in Ekran Köşelerindeki Esneme, Sanıldığı Gibi Bir Üretim Hatası Değilmiş
galaxy-z-fold-8-corner-bending-inward

Peki neden her Fold 8 aynı şekilde esnemiyor?

galaxy-z-fold-8-corner-bending-inward

Her Fold 8'in ekranı da aynı miktarda esnemiyor. Bazı cihazlarda hareket daha belirginken bazılarında neredeyse hiç hissedilmiyor.

Bu farkın üretim toleranslarından kaynaklandığı düşünülüyor. Yani bu küçük esneme tasarımın bir parçası olsa da her telefonda aynı ölçüde görünmeyebiliyor.

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