Samsung'un bir süredir bir üzerinde çalıştığı akıllı maske, firmanın aldığı yeni patentle birlikte gün yüzüne çıkmış oldu.

Akıllı maskeler pek yeni bir teknoloji değil ve pandemi zamanından bu yana havayı filtreleyen çeşitli ürünler karşımıza çıktı. Samsung ise yeni akıllı maskesi ile solunan hava kalitesini artırırken pazarda da liderliği almayı hedefliyor gibi gözüküyor. Güney Koreli devin geliştirdiği maskenin patentleri bize olası özellikleri hakkında da bilgi veriyor.

Çipli sensörlü maske

Patentlerdeki çizimlere baktığımızda, dış katmanın altında bir çip, birkaç kat filtre ve bol miktarda da sensör bulunduğu göze çarpıyor. Maske üzerinde ayrıca bir fan ve batarya da bulunuyor. Maskeyle birlikte gelen uygulama ise fanın dönme hızı, batarya durumu, ne kadar temiz hava aldığınız, ne kadar süredir maskeyi taktığınız konularında bilgiler veriyor.

Maskenin çalışma prensibi ise oldukça basit. Maskenin üzerinde MA-60, MA-80 veya MA-94 gibi filtreler bulunuyor ve bu filtreler, solunan havayı temizlemek için kullanılıyor. Maskenin yan taraflarında bulunan sensörler ise filtrelerin temizliğini kontrol ediyor. Fan ise soluk almayı kolaylaştırmak için kullanılıyor. Toplanan verileri değerlendiren işlemci ise otomatik olarak maskeyi yönlendiriyor.

Maskenin içindeki filtreler de farklı renklere sahip ve bu renk farklarına göre sensörler filtre katmanlarını ayırabiliyor. Katmanlar temizse maske yavaş çalışıyor ve batarya tasarrufu sağlıyor. Kirlenme oranı arttıkça fanın dönüş hızı da artıyor.

Aslında bu maske için geçen yılın sonlarında Samsung bir patent almıştı ancak ABD Patent Ofisi'nden bu kadar detaylı bir patent alınması, yakın zamanda maskeyi görme ihtimalimizi arttırıyor.