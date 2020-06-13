Tek kullanımlık maskelerin tüketiminin her geçen gün arttığı günümüzde, tam koruma sağlayan ve ateş, öksürük gibi önemli kriterleri kontrol ederek bilgi veren akıllı bir maske üretildiği duyuruldu.

Koronavirüs sonrası yeni normalde artık maskeler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş durumda. Tüm sosyal alanlarda kullanımın zorunlu hale geldiği maskeler ne yazık ki tek kullanımlık. Sağlığımız için mutlaka kullanmamız gereken bu tek kullanımlık maskeler doğal olarak büyük bir tüketim kalemi haline gelmiş durumda. Aynı zamanda büyük bir tıbbi atık sorununu da beraberinde getiriyor çünkü tüm maskeler kullanıldıktan sonra virüs riski ile tıbbi atık sınıfına giriyor.

Tam da bu günlerde, tüm bu sorunlara cevap olabilecek güzel bir haber geldi. Ülkemizde geliştirilen ve üretilen yeni bir akıllı maske sayesinde hem bahsettiğimiz tek kullanımlık maske kullanımının beraberinde getirdiği sorunlar ortadan kalkabilecek hem de sağladığı tam koruma sistemleri ile sağlığımız güvence altında olacak.

Coronity Sağlık Teknolojileri şirketi CEO’su Mehmet İmrak, bu akıllı maskenin üretilmesine aslında önceleri özellikle tekstil ve metal tozunun çok yüksek olduğu çalışma alanlarında genel iş sağlığını koruyabilmek için başladıklarını söylüyor. Sonrasında koronavirüs salgını ile değişen ihtiyaçlara göre maskede değişiklikler ve geliştirmeler yapılmış.

Akıllı maske ateşinizi, öksürük sayınızı ve solunum sayınızı her saniye ölçümleyerek değişiklikleri kaydediyor. Eğer genel sağlık durumunuzda bir değişiklik yaşanırsa; örneğin ateşiniz yükselirse maskenin burun kısmında yer alan yeşil ışık değişiyor ve kırmızıya dönmeye başlıyor. Bu da hem size hem de çevrenizdeki kişilere sizin genel sağlık durumunuz ve koronavirüs taşıma riskinize dair bilgi veriyor.

Aynı zamanda maskenin bir de mobil uygulaması var ve sağlık durumunuza dair bilgiler sürekli olarak uygulama üzerinden takip edilebiliyor. CEO Mehmet İmrak, bu özellik sayesinde özellikle şirketlerde çok büyük bir güvenlik sağlanacağını düşünüyor. Şirketler, çalışanlarının herhangi bir kişisel verilerini almaksızın yalnızca bu uygulama sayesinde genel sağlık durumlarını kontrol edebiliyor ve olası risklere karşı önlem alabilme şansı oluyor.

Maske, kendi özel kutusunda UV ışınları ile temizleniyor ve şarj ediliyor. 8 saatlik bir kullanımdan sonra 15 dakika boyunca kutusuna konması durumunda maske hem tamamen temizleniyor hem de şarj edilmiş oluyor.

Önümüzde maske kullanmaya devam edeceğimiz ve ne kadar olduğunu tam olarak kestiremediğimiz bir süreç var ve genel algı bu sürenin pek de kısa olmadığı yönünde. Bu süreçte tek kullanımlık, %100 koruma sağlamayan ve tıbbi atık sınıfına giren maskeler kullanmak yerine bu tür bir maskenin tercih edilme ihtimali de hayli yüksek görünüyor.