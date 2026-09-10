Samsung, iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone Duo modellerini tanıtan Apple ile dalga geçti.

Apple, çok beklenen iPhone lansmanını dün akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Etkinlikte iPhone 18 Pro modelleri, yeni Apple Watch ve Apple Watch Ultra ve AirPods 5 resmen tanıtıldı. Ayrıca firmanın yıllardır geliştirdiği iPhone Duo isimli ilk katlanabilir telefonu da bizlerle buluştu.

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Tabii ki bu etkinlik sadece Apple meraklıları değil, rakip firmalar tarafından da takip edildi. En büyük rakibi Samsung da bunlardan biriydi. İki firma, düzenli olarak tatlı bir rekabette ve sürekli birbirlerine sataşıyor. Dün akşam da Samsung, yine Apple ile âdeta dalga geçen paylaşımlar yaptı.

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Samsung, iPhone 18 Pro ve iPhone Duo modelleriyle dalga geçti

Samsung'un ABD birinin resmî hesabı; Apple, iPhone 18 Pro veya iPhone Duo isimlerini doğrudan anmadan, rakibinin yeni cihazını hedef alan sarkastik ve alaycı bir dizi paylaşım yaptı. Güney Koreli teknoloji devi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarda “Bayat kalmış yemeğimizi ısıtmayı ne zaman bitireceksiniz bize haber verin” ve “Heyecan verici miydi? Hayır. Gerçekleşti mi? Evet.” gibi ifadeler kullandı. Şirket ayrıca bazı gönderilerinde kullanıcıları kendi tarafına çekmek amacıyla “#ItsTimeToSwitch” (Geçiş Yapma Zamanı) etiketini öne çıkardı.

Bu paylaşımlarda Samsung’un Apple duyurularını heyecanlı bulmadığını, şirketin sürekli benzer ürünler tanıttığını, katlanabilir telefonlar konusunda geç kaldığını ve Samsung’a geçmenin daha mantıklı olduğunu ima etmeye çalıştığı anlaşılabiliyor.

iPhone Duo modeli Samsung tarafından eleştirilse de oldukça ilgi çekmeyi başardı. Kırışıksız tasarım, geçiş animasyonları, ekran kalitesi, performans gibi konularda oldukça etkileyici duruyor. Ancak fiyatı çok pahalı. Öyle ki telefon ABD’de 1.999 dolardan, ülkemizde ise 229.000 TL’den başlayan fiyatlara satılacak. Cihazın Ekim Cuma günü ön siparişe açılacak ve 23 Ekim Cuma günü yetkili satıcılardaki yerini alacağını belirtelim.