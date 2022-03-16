Samsung CEO'sundan Tüketici ve Yatırımcılara GOS Özrü

Samsung CEO'su JH Han, yatırımcılarla gerçekleştirdiği bir toplantıda hem yatırımcılardan hem de tüketicilerden özür diledi. Bu özrün nedeni, Samsung'un bir süredir hile ve performansı düşüren Game Optimization Service (GOS) isimli yazılımdı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir Galaxy S22'deki yazılım tartışması ile gündemde. Edinilen bilgilere göre Game Optimization Service (GOS) isimli uygulama, telefonu kağıt üzerinde çok daha güçlü bir hale getiriyor, bu da tüketiciyi yanıltıyordu. Üstelik bu yazılım, bazı durumlarda ise pil sağlığını koruyabilmek için kamera uygulamasını bile kısıtlıyordu. Samsung'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Samsung CEO'su JH Han liderliğinde yatırımcılarla yapılan bir toplantıda, bu konuya da değinildi. Bizzat JH Han tarafından yapılan açıklamalarda, gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edildi. Samsung CEO'su, tartışmalar nedeniyle hem yatırımcılardan hem de tüketicilerden özür diledi.

Güney Kore soruşturma başlattı

JH Han tarafından yapılan açıklamalarda, GOS uygulamasının optimizasyon odaklı bir yazılım olduğu, aslında kullanıcıların faydasına olduğu ifade edildi. Uygulamanın CPU ve GPU performansını özel olarak optimize ettiğinden bahseden Samsung CEO'su, GOS'u savundu. Ancak Güney Koreli yetkililer pek de böyle düşünmüyor.

Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu, Samsung'u gündeme taşıyan iddialarla ilgili endişeli. Hatta yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Samsung'un telefonlarını daha güçlüymüş gibi göstermesi iddiaları araştırılacak. Açılan soruşturmanın nereye varacağı bilinmez ancak Samsung CEO'su JH Han, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağını ifade ediyor.