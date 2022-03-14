Samsung, Galaxy A53 ve Galaxy A73 Tanıtım Tarihini Açıkladı

Geçtiğimiz ay Galaxy S22 serisini tanıtan Samsung, bu hafta ise Türkiye'de çokça satılan Galaxy A serisinin yeni üyelerini tanıtacak. Şirket, yeni telefonlarını tanıtacağı etkinliği bugün duyurarak tarihini ve saatini açıkladı.

Şubat ayının başında Samsung Galaxy S22 serisini tanıtan Samsung, yıla hız kesmeden devam ediyor. Her yıl farklı etkinliklerle farklı kitlelere yönelik yeni teknolojilerini tanıtan şirket, bugün önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği yeni etkinliğini duyurdu. Bu hafta gerçekleşecek olan etkinlik, Galaxy A serisi telefonlar özelinde olacak.

Samsung’un sevilen orta ve orta-üst model telefonlarını kapsayan Galaxy A serisi, ‘Galaxy A Event’ isimli etkinlikte yeni üyelerine kavuşacak. Etkinlik, 17 Mart Perşembe günü TSİ 17.00’de başlayacak. Etkinlikte hangi telefonların tanıtılacağı henüz net olarak bilinmiyorken, bu konuda elbette bazı iddialar mevcut.

Samsung Galaxy A etkinliğinde neler tanıtılacak?

Perşembe günü gerçekleştirilecek olan etkinlikte Samsung’un iki telefon tanıtması bekleniyor. Bu telefonlar, bir önceki modelleri geçtiğimiz yılki Unpacked etkinliğinde tanıtılan A70 ve A50 serisinin yeni üyeleri Galaxy A73 ve Galaxy A53 olacak. Her iki telefonun da bu yıl seriye önemli yenilikler getirmesi bekleniyor.

Bugüne kadar ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy A73 ve A53, standart modellerinin yanı sıra 5G modelleriyle piyasaya sürülecek. Galaxy A73, bir önceki modele göre ekranında pek değişikliğe yer vermeyecek gibi dursa da kapağının altında Snapdragon 750G yonga setine yer verecek. Samsung Galaxy A53’teyse orta segmentte kendisini kanıtlayan Exynos 1200 yonga seti yer alacak.

Samsung’un etkinliği, Samsung’un internet sitesinde veya YouTube kanalında canlı olarak izlenebilecek. Bizler de etkinlikte tanıtılan tüm ürünler hakkında sizleri bilgilendireceğiz!