Samsung, Çip Krizine Karşı 355 Milyar Dolar Yatırım Açıkladı

Samsung, önümüzdeki 5 yıl içinde birden fazla alanda araştırma ve geliştirme için ayırdığı toplam fonu açıkladı. Şirket, bu fonla birlikte kendi ülkesine de büyük katkıda bulunacağını gösterdi.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bugün yakın geleceğe dair yeni planını duyurdu. Şirket, paylaştığı basın bülteniyle birlikte önümüzdeki beş yıl boyunca yarı iletkenler, biyofarmasötikler (biyolojik tıbbi ürün) ve yeni nesil teknolojileri içeren stratejik işler için 455 trilyon won (355 milyar dolar) harcama yapacağını açıkladı.

Şirketin sonraki 5 yıl için belirlediği bu harcama rakamı, bir önceki beş yıllık plan için duyurulan rakamdan %30 daha fazla oldu. 450 trilyon wonun sermaye harcaması ve araştırma harcamaları için olacağı belirtilirken, bu fonun toplam 360 trilyonluk kısmının Güney Kore'deki çalışmalara ayrılacağı açıklandı.

Samsung, araştırma ve geliştirmeyi güçlendiriyor

Samsung’un duyurusuyla birlikte şirket, yarı iletken sektöründe bellek yongalarına yatırım yapacağını ve yeni malzemeler ve yonga mimarisi üzerine araştırmaları güçlendireceğini açıkladı. Bununla birlikte yatırımın bir kısmının uygulama işlemcileri ve görüntü sensörleri gibi mantık yongalarına da odaklanacağı belirtildi. Ayrıca 3 nm teknolojisinin öne çıkarılacağına da dikkat çekildi. Harcama planında yer alan diğer alanlar arasında 5G, 6G ve yapay zekâ da yer aldı.

Şirket, yeni harcama planı duyurusuyla birlikte mevcut şartlarda Güney Kore’de bu sektörler için tedarik zincirini korumanın önemli olduğunu vurguladı. Ayrılan fonun yanı sıra teknoloji devi, Güney Kore’de 5 yıllık süre içinde 80 bin yeni iş imkânının yaratılacağını açıkladı.

Çip krizine çare olabilir

Samsung, dünyanın en büyük yarı iletken çip üreticisi olarak içinde bulunduğumuz; otomobilden akıllı telefona kadar tüm elektronikleri etkileyen çip krizinin de en fazla etkilediği şirketlerden biri. Güney Koreli teknoloji devi, yüzde 30 artırdığı 5 yıllık devasa planı ile çip krizinin oluşturduğu üretim daralmasına çare olabilir.