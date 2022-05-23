Otomobil fiyatları her geçen gün artmaya devam ederken yapılan yeni açıklamalar, fiyatların yıl sonuna kadar müthiş bir şekilde artmaya devam edeceğini gösterdi. OYDER Başkanı Dr. Altuğ Erciş, sadece enflasyon kaynaklı zammın %20 olmasını beklediğini açıkladı.

Özellikle pandemi nedeniyle artan talep, üretim sorunları ve artan döviz nedeniyle son 2 yıldır zamlanmaya devam eden otomobil fiyatları önümüzdeki dönemde de aynı şekilde seyredecek gibi duruyor. Dövizin yanı sıra Rusya – Ukrayna savaşıyla doğan hammadde sorunu tüm dünyayı etkilerken, bugün otomobil fiyatlarıyla ilgili yeni bir açıklama daha geldi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Dr. Altuğ Erciş, Dünya Gazetesi’ne yaptığı açıklamada otomobil fiyatlarına sadece enflasyondan kaynaklı gelmesi beklenen zammı açıkladı. Erciş’in otomobil fiyatları için yaptığına benzer bir açıklama yedek parça fiyatları için de geldi.

Yüzde 20 zam beklentisine 'kur artışı' dahil değil

Altuğ Erciş, otomobil fiyatlarının yılsonuna kadar sadece enflasyon nedeniyle en az %20 oranında zamlanasını beklediğini açıkladı. Erciş, bu yılın başından beri yapılan zamların da yaklaşık %20 oranında olduğunu belirtti. Otomobiller konusunda bir başka zammınsa otomobil yedek parça fiyatlarına geleceği açıklandı.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp, maliyetlerdeki yükseliş nedeniyle ilerleyen dönemde yedek parça fiyatlarının artabileceğini açıkladı. Özalp, bu açıklamasıyla otomobil sahiplerine araç bakımlarını geciktirmeden yaptırmaları konusunda da uyardı.

Otomobil fiyatlarına beklenen ‘enflasyon’ zammının yanı sıra geçtiğimiz haftalarda küresel çaptaki sorunlar nedeniyle yapılacak zam konuşulmuştu. Ziya Alp Gülan tarafından yapılan açıklamada otomobillerin sadece fabrikadan çıkış maliyetinin en iyi ihtimalle %25 artacağı belirtilmişti: