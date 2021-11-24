Samsung, ABD'nin Teksas eyaletine yeni bir yarı iletken fabrikası kuracağını açıkladı. Çip krizini sonlandıracağı düşünülen fabrika, en az 2.000 kişiye istihdam sağlayacak. Samsung, 5 milyon metrekarelik araziye kuracağı tesis için 17 milyar dolar harcayacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, koronavirüs pandemisiyle patlak veren yarı iletken çip krizine çözüm üretecek devasa bir yatırım duyurusunda bulundu. ABD'nin Teksas eyaletinde yaklaşık 17 milyar dolarlık bir tesis kuracağını açıklayan Samsung, 5 milyon metrekareden daha büyük bir arazide yarı iletken üretimi yapacağı bir fabrika oluşturacak.

Samsung'un ABD'de kuracağı yeni fabrika, yalnızca işlemciler üzerine değil, 5G'den yapay zekaya kadar pek çok sektörde ihtiyaç duyulan yarı iletkenler için genel bir çalışma sürdürecek. Bu sayede otomotiv sektörü de akıllı telefon sektörü de rahatlamış olacak. Samsung tarafından yapılan açıklamalarda, yarı iletken sektörüne küresel çapta destek verilmeye devam edeceği ifade edildi.

Devasa fabrika, çok kısa sürede hizmet verir hale gelecek

Fabrikayla ilgili yapılan açıklamalarda, temel atma işlemlerinin 2022'nin ilk yarısında gerçekleştirileceği, 2024'ün ikinci yarısında ise hizmet vermeye başlanacağı ifade edildi. Bu süreçte oldukça hummalı bir çalışma yürütecek olan Samsung, Biden yönetiminin kendilerine destek vermeye devam edeceğini söyleyerek, ABD hükümetine şükranlarını sundu. Bu arada; fabrikanın yalnızca Samsung için önemli olmadığını belirtmekte fayda var. Şirket, bu fabrika ile ABD'deki en büyük yatırımını gerçekleştirmiş olacak.

Samsung'un ABD'deki fabrikası, yalnızca en büyük yatırımı olması açısından ABD'ye fayda sağlamayacak. Şirket, bu fabrikada en az 2.000 kişiyi çalıştıracak. 1978'de ABD'ye ilk kez giriş yapan Samsung, bugün itibarıyla 20 binden fazla personele sahip. İşte yıllar boyunca sağlanan istihdamın yüzde 10'u, yalnızca birkaç yıl içerisinde yeni iş imkanları olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca Teksas'ta yaşayan öğrenciler, yapılan anlaşmalar kapsamında Samsung'da staj yapma gibi imkanlara da sahip olacaklar. Bu durumun farkında olan ABD hükümeti, Samsung'un çalışmalarını desteklemeye devam edecek.