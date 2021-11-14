Beyaz Saray, Intel'in Çin'de Çip Üretme Planına Karşı Çıktı

Küresel çip krizinin etkileri giderek kendisini daha da sert bir şekilde gösteriyor. Bu krize bir çözüm olarak Çin'de çip üretimi yapmak isteyen Intel'in önüne ise ciddi bir engel çıktı: ABD hükümeti.

Görünen o ki küresel çip sıkıntısı, geçtiğimiz her gün daha da fazla teknoloji alanına yayılıyor. Daha önceleri Tesla'ın USB bağlantı noktaları olmadan gönderildiği, dokunmatik ekransız yeni BMW'lerin geldiği ve Switch, PS5 ve iPhone 13 için de üretimde kesinti ve aksaklıkların olduğu bildirilmişti ki bu da Intel'in, çip sorununun 2023’e kadar devam edeceği tahminin göründüğünden daha doğru olabileceği anlamına geliyor.

Bloomberg'in bir raporuna göreyse, Intel'in Çin'deki çip üretimini hızlandırma çabalarına Biden yönetimi tarafından itiraz geldi. Yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Intel, Çin'deki bir Chengdu fabrikasında silikon devre levhası yapmayı teklif etti ve bu fabrikanın da 2022'nin sonuna doğru üretime başlayabileceğini söyledi. Ancak Intel'in planları, olası güvenlik sorunları nedeniyle Beyaz Saray yetkilileri tarafından pek de desteklenmedi.

Intel ve ABD hükümeti, çip kıtlığı sıkıntısına başka çözümler arayışında

Intel'in üretimi hızlandırmak için hükümetten fon desteği alması gerektiğinden, yönetimin görüşü Intel'in ilerleme yolunda ciddi bir engel. Bloomberg'in belirttiği üzere Intel, hükümet yetkilileriyle görüştükten sonra şu anda Çin'de silikon devre levhası üretme "planı" olmadığını ve bunun yerine "başka çözümler" düşüneceğini aktardı.

Yapmış olduğu açıklamada Intel, "Intel ve Biden yönetimi, endüstri genelinde devam eden mikroçip eksikliğini gidermek için aynı hedefi paylaşıyor, “ ifadelerini kullanarak, ABD hükümetiyle beraber bu soruna farklı yaklaşımlar arayışında olduklarını belirtti. Bu yaklaşımlardan birinin, yönetimin ABD içinde temel bileşenleri üretme hedefleri doğrultusunda, ABD ve Avrupa'da silikon devre levhası üreten fabrikalara yatırım yapmak olabileceği de kuvvetle muhtemel.

Biden yönetimi, Çin'in teknoloji kullanımı konusuna şüpheyle yaklaşmaya devam ediyor gibi gözüküyor. Biden kısa süre önce, hükümetin Çin merkezli Huawei ve ZTE markalarını kullanmasına kısıtlamalar getiren ve her iki şirketi de ulusal güvenliğe tehdit olarak etiketleyen Trump döneminden kalma mevcut politikalar hakkında konuşmuştu. Biden'ın yeni imzaladığı mevzuat ile birlikte de bu iki markanın Federal İletişim Komisyonu'ndan (Federal Communications Commission) lisans alması engellenmiş oldu. Bunlara ek olarak, Biden daha önce bilgisayar korsanlığı araçlarının Çin'e satışına kısıtlamalar getirerek, ABD’nin Çin’de bulunan bazı şirketlere yatırım yapmasına da kısıtlamalar getirmişti.