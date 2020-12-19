Samsung, Exynos 2100'ü Tanıtacağı Tarihi Açıkladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Exynos işlemcilerinin şanını kurtaracak Exynos 2100 yonga setini tanıtacağı tarihi açıkladı. Yonga seti, 12 Ocak 2021 tarihinde gösterilecek ve geriye yeni amiral gemilerini beklemek kalacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bundan üç gün önce akıllı telefon kullanıcılarını heyecanlandıran bir paylaşım yapmıştı. Bu zamana kadar Exynos yonga setlerinin Snapdragon yonga setlerine göre daha düşük performans göstermesi yüzünden tepki toplayan şirket, hatalarını kabul ederek yepyeni bir mobil yonga seti geliştirmeye odaklandıklarını açıklamıştı.

Samsung, bugünse o yepyeni yonga setinin ta kendisi olacak Exynos 2100'ü tanıtacağı tarihi resmen açıkladı. Şirket, yaptığı paylaşımda "Yepyeni bir Exynos geliyor" ifadesine yer verdi ve yeni yonga setinin 12 Ocak 2021 tarihinde tanıtılacağını duyurdu. Paylaşılan videoda da "Exynos geri döndü" sloganı yer aldı.

Samsung Exynos 2100 hakkında bugüne kadar öğrendiklerimiz:

Samsung'un yeni yonga seti, yine ocak ayında tanıtılması beklenen, hatta 14 Ocak günü tanıtılacağı iddia edilen Galaxy S21 serisinde boy gösterecek. Yonga seti hakkında bugüne kadar doğrulanmış bir bilgiye sahip olmasak da mobil dünyanın bilindik isimleri, yonga seti hakkında bazı bilgileri paylaşmışlardı.

Geçtiğimiz ay paylaşım yapan IceUniverse, Exynos 2100 yonga setinin Snapdragon'un amiral gemisi yonga setinden daha güçlü olacağını belirtmişti. Ortaya atılan iddialarsa Samsung'un günümüz amiral gemisi yonga setlerinde olduğu gibi 5 nm mimariyi kullanacağına işaret ediyordu.

Yine iddialara göre Samsung, Exynos 2100 yonga setinde 1 + 3 + 4 çekirdek düzenini kullanacak. İşlemcide bir ARM X1 ana çekirdek (2,91 GHz), üç Cortex A78 performans çekirdeği (2,81 GHz) ve 4 Cortex A-55 çekirdeği (2,21 GHz) yer alacak. Yonga setinin grafik bölümündeyse Mali-G78 bulunacak.

Samsung'un Exynos 2100 yonga seti, her zaman olduğu gibi dünyanın pek çok noktasında satılan Galaxy S21 modellerinde yer alacak. Çin ve Güney Kore'deki kullanıcılarsa telefonu Snapdragon işlemciyle kullanacak. Samsung'un Snapdragon'a karşı ne kadar iyi bir adım attığı önümüzdeki haftalarda belli olacak.