OpenAI, Samsung'un Galaxy AI ekosisteminde yer almak için harekete geçti. İki şirket arasında potansiyel iş birliği görüşmelerinin sürdüğü ortaya çıktı.

OpenAI, Samsung'un Galaxy AI ekosisteminde yer almak için harekete geçti. Yapay zekâ teknolojisini Galaxy cihazlarında kullanmak isteyen OpenAI, bu konuda Samsung ile görüşmeler yürüttüğü ortaya çıktı.

OpenAI, halihazırda Apple'ın yapay zekâ özelliklerinde kullanılan teknolojisini şimdi de Samsung'a sunmayı planlıyor.

Samsung ve OpenAI 'ın iş birliği olasılığı

Samsung, Galaxy AI'ı 200 milyondan fazla cihaza ulaştırmayı hedefliyor ve bu durum OpenAI için büyük bir fırsat sunuyor. Görüşmelerin, Apple ile yapılan ve iPhone'lardaki Apple Intelligence özelliklerinde OpenAI teknolojisinin kullanılmasına benzer şekilde ilerlediği söyleniyor.

Eğer Samsung ve OpenAI arasında bir anlaşma sağlanırsa, Samsung'un Google ile olan uzun süreli ortaklığı nedeniyle dengeyi sağlaması gerekecek. Samsung'un, yakında çıkacak AR akıllı gözlüklerinde Google'ın Gemini teknolojisini kullanmayı planladığı bilinirken, OpenAI CEO'su Sam Altman da yılın başlarında Samsung'un yarı iletken fabrikasını ziyaret ederek yapay zekâ çipleri konusunda iş birliği imkanlarını görüşmüştü.

Samsung ve OpenAI arasında bir iş birliği mümkün görünüyor. Ancak Samsung'un bu konuda nasıl bir tercih yapacağı şu an için belirsiz.