Samsung, Galaxy cihazlarında güvenlik açıklarını hızlıca tespit edip düzelten yeni Project Infinity sistemini tanıttı.

Samsung, Galaxy telefonları ve tabletleri daha güvenli hale getirdiğini açıkladı. Project Infinity adı verilen bu sistem donanım ve yazılım içindeki güvenlik açıklarını hızlı bir şekilde tespit edip düzeltiyor.

Samsung’un Project Infinity sistemi, Galaxy cihazlarını güvenli hale getirmek için çeşitli ekiplerle çalışıyor. Bu proje Siber Tehdit İstihbarat (CTI) ekibi ve Red, Blue ile Purple ekiplerinden oluşan bir ağ tarafından destekleniyor. Ekipler gerçek dünya koşullarını inceleyerek cihazlardaki güvenlik açıklarını tespit etmeye yönelik çalışmalar yapıyor.

Güvenlik ağıyla tehditleri önceden tespit ediyor

Red ve Blue ekipleri, cihazlardaki güvenlik açıklarını tespit etmek için saldırı ve savunma yöntemlerini aktif bir şekilde kullanıyor. Purple ekip ise, özellikle kritik alanlarda hem saldırı hem de savunma faaliyetlerini yürütüyor. Bu ekipler, Brezilya, Polonya, Ukrayna ve Vietnam gibi farklı ülkelerde görev yapmaktadır. Ayrıca CTI ekibi, Samsung Galaxy cihazlarının aylık güvenlik güncellemeleriyle ilgileniyor olacak ve güvenlik açıklarını tespit etmek için Deep Web ve Dark Web gibi alanlarda araştırmalar yapıyor olacak.

Bir tehdit tespit edildiğinde, Samsung güvenlik ekipleri hızla devreye girerek geliştiriciler ve operatörlerle işbirliği yaparak sorunu çözüyor olacak. Şirket ayrıca dışarıdan üyeler ve ajanslarla işbirliği yaparak potansiyel tehditleri ve güvenlik açıklarını belirliyor olacak. Etik hackerlar ve güvenlik açıklarını bulan geliştiricilere Samsung Mobile Security Rewards Programı kapsamında 1 milyon dolara kadar ödül sunulacağı da açıklanmıştır.

Samsung MX (Mobil Deneyim) Güvenlik Ekibi Başkan Yardımcısı Justin Choi, Galaxy cihazlarını hedef alan açıkları ve sızdırılmış istihbaratı takip ettiklerini de belirtti. Choi, sistemin sızmasına neden olabilecek her türlü bilgiyi yakından izlediklerini vurguladı.