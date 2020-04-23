Samsung, Fortnite İçin 100 Dolar Ödüllü Çekiliş Duyurdu

Samsung, Fornite 2.Bölüm: 2.Sezon için yeni bir çekiliş düzenleyeceğini duyurdu. Düzenlenen çekilişe katılanlar, 100 dolara kadar ödül kazanabilecekler.

Samsung, Fortnite oyuncuları için özel bir çekiliş başlattığını duyurdu. Samsung’un düzenlediği Fortnite 2.Bölüm: 2.Sezon çekilişine günlük olarak girip katılacak oyuncular, çeşitli ödüller kazanabilecekler.

Samsung’un Fortnite kampanyasına katılmak isteyen Samsung Rewards üyelerinin, ilk etapta Galaxy Store’a girip, sol üst köşede bulunan seçeneklerden Promosyonlar butonuna tıklamaları gerekiyor. Açılan ekranda ise Fortnite Bölüm 2: 2.Sezon seçeneğini seçmek gerekiyor.

Yukarıdaki işlemleri gerçekleştiren Samsung kullanıcıları daha sonra Fortnite 2.Bölüm: 2.Sezon’u indirip bir oyun içi satın alma işlemi gerçekleştirdiklerinde çekilişe katılmış olacaklar. Çekilişe katılan oyuncular, her gün sadece bir çekiliş hakkı kazanabilecekler.

5 Mayıs’a kadar devam edecek Samsung’un Fortnite kampanyasında 1.500 kişiye hediye dağıtılacak. Kazanan talihliler, e-posta ile bilgilendirilecekler. 30 Nisan tarihine kadar çekilişe katılan kullanıcılar Samsung Rewards’ta kullanabilecekleri ek 5 dolar ödül daha kazanabilecekler.