Samsung Galaxy A03 Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Samsung, giriş seviye telefonu Galaxy A03'ü duyurdu. Oldukça mütevazı özelliklere sahip olan akıllı telefon, uygun fiyatı ile dikkat çekebilir gibi görünüyor. Telefonun ne zaman Türkiye'ye geleceği bilinmiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu Galaxy A03'ü duyurdu. Giriş seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkan Galaxy A03, uygun fiyatlı telefon arayışında olan tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki Samsung'un 2022 model ilk Galaxy A serisi telefonu neler vadediyor?

Samsung Galaxy A03, 6,5 inç büyüklüğünde TFT ekranla karşımıza çıktı. HD+ çözünürlük sunan ekran, sahip olduğu çentikte 5 MP çözünürlük sunan bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Şirket, parmak izi okuyucu sensörle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Karşınızda Samsung Galaxy A03

Samsung'un yeni akıllı telefonu, Unisoc T606 işlemciden güç alıyor. 1,6 GHz'de çalışan bu işlemciye 4 GB'ye kadar RAM, 64 GB'ye kadar depolama alanı eşlik ediyor. 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelen telefon, Android 11 işletim sistemiyle geliyor. Dileyen tüketicilerin 1 TB'ye kadar microSD kart kullanabileceklerini belirtelim.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 48 MP ana kamera ile 2 MP derinlik odaklı kamera yer alıyor. Telefonla ilgili sizlere aktarabileceğimiz başka bir husus yok.

Samsung Galaxy A03 teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç TFT, HD+

6,5 inç TFT, HD+ İşlemci: Unisoc T606

Unisoc T606 RAM: 3 GB ya da 4 GB

3 GB ya da 4 GB Depolama: 32 GB ya da 64 GB

32 GB ya da 64 GB Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 48 MP + 2 MP

48 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 11

Tüm bu özelliklere sahip Samsung Galaxy A03, siyah, kırmızı ve mavi olmak üzere 3 renk seçeneği ile satışa sunulacak. Telefonun 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip versiyonu 140 dolar, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 160 dolar karşılığında satın alınabilecek. Telefonun Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.